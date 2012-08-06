Новости Беларуси. Генплан развития парка «Августовский канал» в Гродно представлен на общественное обсуждение. Стенды расположены в местном райисполкоме, а предложения рассматриваются в администрации свободной экономической зоны.

Генплан будет также обсуждаться 13 августа во время выездного технического совета. Сейчас уже выполнен проект благоустройства 6-километровой вело-пешеходной тропы. В ближайшее время специалисты проведут проектирование туристического комплекса.

С апреля по июль Августовский канал принял более 20 тысяч гостей. Это отдыхающие и участники различных мероприятий. На канале проводятся международные культурные и спортивные мероприятия, городские, областные и республиканские конкурсы и турслеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.