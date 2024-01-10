Этот белорусский храм построили без гвоздей! История святыни из Жабинки, которой более 500 лет

Деревянный храм в Здитово – один из старейших в Беларуси. Корабль спасения построили в 1502 году. Ходят легенды, что без единого гвоздя. Но церковь не раз ветшала и ремонтировалась, оттого сказать точно никто не может. Тайна за слоями обшивок.
Деревянный храм в Здитово – один из старейших в Беларуси. Корабль спасения построили в 1502 году. Ходят легенды, что без единого гвоздя. Но церковь не раз ветшала и ремонтировалась, оттого сказать точно никто не может. Тайна за слоями обшивок.
Михаил Колодяжный, настоятель Храма святого великомученика Никиты:
Один из капитальных ремонтов проводился в 1787 году, что точно было сделано в храме – неизвестно, предположительно в храме появились гвозди. Храм был построен из дуба, совсем недавно менялись батареи, обнаружили, что стены храма очень прочные. Он был построен на фундаменте, состоящим из больших валунов. Обратите внимание, в алтарной части храма лежит большой валун. Очень мудро продуманна вентиляция, чтобы пол в храме не загнивал.
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Никитинский храм – один на всю Беларусь. Небесным заступником является святой великомученик Никита Готский, который жил в IV веке на правом берегу реки Дунай.
Еще одна гордость Никитинского храма – красавица-звонница. Она словно башенка старого замка. Сегодня на службу зазывают два колокола, а раньше их было больше. Согласно историям, звоны вместе с другими ценностями в войну увозили в глубинку России. Несколько, чтобы спасти от немцев, закопали на берегу реки Мухавец. Но так как по ней ходили корабли, русло увеличилось, а колокола начала ХХ века предположительно замолкли на дне.
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