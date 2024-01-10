Этот белорусский храм построили без гвоздей! История святыни из Жабинки, которой более 500 лет

Деревянный храм в Здитово – один из старейших в Беларуси. Корабль спасения построили в 1502 году. Ходят легенды, что без единого гвоздя. Но церковь не раз ветшала и ремонтировалась, оттого сказать точно никто не может. Тайна за слоями обшивок.

Михаил Колодяжный, настоятель Храма святого великомученика Никиты:

Один из капитальных ремонтов проводился в 1787 году, что точно было сделано в храме – неизвестно, предположительно в храме появились гвозди. Храм был построен из дуба, совсем недавно менялись батареи, обнаружили, что стены храма очень прочные. Он был построен на фундаменте, состоящим из больших валунов. Обратите внимание, в алтарной части храма лежит большой валун. Очень мудро продуманна вентиляция, чтобы пол в храме не загнивал. Белорусская столица бокса. Рассказываем интересные факты о городе Жабинка – подробности здесь.

Никитинский храм – один на всю Беларусь. Небесным заступником является святой великомученик Никита Готский, который жил в IV веке на правом берегу реки Дунай.