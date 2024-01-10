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Переехал из Мурманска в Беларусь и создаёт деревянные шедевры. Поговорили с мастером об изделиях из капа

10 января 2024 12:38
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Отправляемся в деревню Залузье. Усадьба Шадриных на хуторе греет душу. Вокруг чистейший лес и воздух. 15 лет назад сказочные просторы облюбовала семья из Мурманска. Да так, что перебрались на постоянку и начали создавать оригинальные сувениры. Такого вы еще не видели. Тандем природы и человека.

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Переехал из Мурманска в Беларусь и создаёт деревянные шедевры. Поговорили с мастером об изделиях из капа-1

Павел Шадрин, мастер по художественной обработке древесины:
Профессиональная деятельность привела нас к тому, что с годами была создана вот эта коллекция. Это дало толчок для открытия агроусадьбы, потому что, на мой взгляд, любая агроусадьба должна иметь какой-то свой изюм, фишку. Мне нравится работать с капом, с наростами березы, потому что это неповторимый материал по своей текстуре. Я люблю дерево с характером, потому что чем нестандартнее дерево, тем нестандартнее в итоге изделие!

Переехал из Мурманска в Беларусь и создаёт деревянные шедевры. Поговорили с мастером об изделиях из капа-4

К слову, изделия из капа – это традиция Севера. Увидеть образ в живой природе и превратить его в осьминога или вазу – особый дар.

Подробности в видео.

# Туризм # Туризм # Анастасия Макеева

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