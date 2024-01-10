Переехал из Мурманска в Беларусь и создаёт деревянные шедевры. Поговорили с мастером об изделиях из капа

Отправляемся в деревню Залузье. Усадьба Шадриных на хуторе греет душу. Вокруг чистейший лес и воздух. 15 лет назад сказочные просторы облюбовала семья из Мурманска. Да так, что перебрались на постоянку и начали создавать оригинальные сувениры. Такого вы еще не видели. Тандем природы и человека.

Павел Шадрин, мастер по художественной обработке древесины:

Профессиональная деятельность привела нас к тому, что с годами была создана вот эта коллекция. Это дало толчок для открытия агроусадьбы, потому что, на мой взгляд, любая агроусадьба должна иметь какой-то свой изюм, фишку. Мне нравится работать с капом, с наростами березы, потому что это неповторимый материал по своей текстуре. Я люблю дерево с характером, потому что чем нестандартнее дерево, тем нестандартнее в итоге изделие!