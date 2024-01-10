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Минск стал самым популярным местом Беларуси у иностранных туристов в 2023-м

10 января 2024 17:02
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Самым популярным местом Минска у туристов в 2023 году стала историческая часть. В ближайшие пару лет тут планируют открыть фольклорный центр и центр керамики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минск стал самым популярным местом Беларуси у иностранных туристов в 2023-м-1

Город с европейской архитектурой, идеальной чистотой и гостеприимными людьми. Так отзываются о белорусской столице во всем мире. В прошлом сезоне Минск стал самым посещаемым местом страны. Активно реализуется государственная программа «Беларусь гостеприимная». Так, экспорт туристических услуг увеличился на 127 %.

Минск стал самым популярным местом Беларуси у иностранных туристов в 2023-м-4

Алексей Русакевич, директор информационно-туристского центра «Минск»:
По сути, сезон неплохой, удачный. Опять же, мы видим даже по новогодним праздникам, что Минск был в топе как у россиян, так и в других странах по посещению. Порядка 81 % составила загрузка гостиниц в новогодние праздники.

Минск стал самым популярным местом Беларуси у иностранных туристов в 2023-м-7

Максим Воропай, начальник главного управления спорта и туризма Мингорисполкома:
Акцент будет сделан на увеличение экспорта туристических услуг, потому что мы понимаем, что мы должны презентовать весь потенциал города для наших ближайших соседей. Это, конечно, туристы Российской Федерации, заключение новых договоров между информационно-туристическими центрами и регионами России.

С 2024 года на территории Беларуси и России начнет действовать соглашение о взаимном признании виз. Внутренние туристические маршруты двух стран станут трансграничными.

# Государственная политика в сфере туризма # Туризм # Алексей Русакевич # Максим Воропай

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