Незабываемое путешествие по «зелёному континенту» Виктории Давыдович

Путешествие на другой конец света только на первый взгляд выглядит несбыточной мечтой. Чуть более полугода назад Виктория Давыдович и представить себе не могла, что ей предстоит совершить путешествие в Австралию. Приглашение погостить у крестной, девушка приняла, не задумываясь. Викторию даже не испугало сумасшедшее расстояние - более 15 тыс. километров.

Виктория Давыдович, студентка:

Первое, что показалось необычным, это то, что я поехала летом. У нас это лето, а у них - зима. Мы жили две недели в Сиднее, полтора месяца - в Мельбурне. Необычной показалась кухня. Всё настолько разное… Меня поразило то, что картошку они едят только сладкую. Такую картошку, как в нашем понимании, они не едят. Очень много блюд из тыквы, свёклы.

Находясь на «зелёном континенте», Виктория просто не могла не попробовать мясо кенгуру. Да-да! Мясо кенгуру действительно едят! Австралийский деликатес пришёлся девушке по душе.

После знакомства с национальной кухней, у Виктории состоялось знакомство с национальными достопримечательностями «зелёного континента».

Какая Вам запомнилась культурная или историческая достопримечательность?

Виктория Давыдович, студентка:

В Мельбурне есть монумент героям, падшим во время Второй мировой войны. Казалось бы, в Австралии никто не воевал… Но они это всё очень чтят и помнят.

Несмотря на то, что Беларусь и Австралия находятся в разных концах земли, на «зелёном континенте» можно услышать русскую речь.

Кроме того, многие австралийцы слышали о нашей родной стране и её жителях.

За два месяца пребывания на родине кенгуру, Виктория успела налюбоваться красотами австралийской природы.

Виктория призналась, что в Австралии живут дружелюбные и улыбчивые люди, но образ жизни австралийцев немного отличается от нашего.

Путешествие по «зелёному континенту» стало для Виктории одним из самых ярких событий в жизни.