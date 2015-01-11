Храм с уникальной историей восстановил своими силами бывший морской офицер на Гомельщине

Новости Беларуси. Рождество — один из самых значимых праздников для всех верующих. А для героя следующего сюжета программы «Неделя» на СТВ он и вовсе имеет особый смысл. Уже несколько лет Николай Куцаков в одной из деревень на Гомельщине возрождает храм Николая Чудотворца.

Это теперь он, священнослужитель, об устройстве храма знает практически все, а в начале пути бывший морской офицер без каких-либо строительных навыков постигал азы кирпичной кладки и приобретал опыт отделочника. Однако трудности не испугали морского волка. Более того, он заразил своим энтузиазмом и односельчан.

«Полный вперед!» от московской гавани, «стоп машина!»... И он, капитан первого ранга, морской офицер, пришвартовался здесь на краю Беларуси, бросив якоря там, где родился.

В его краеведческом мини-музее военный мундир весит рядом с рясой священнослужителя. Николай Михайлович, а ныне отец Николай уже почти десять лет как поселился в деревне Полесье и начал личную программу возрождения.

Отец Николай, настоятель храма Святого Николая Чудотворца деревни Полесье:

Самая дорогая - вот, это высшая православия награда Беларуси, орден Кирилла Туровского.

Почти столетие в этой деревне возвышался Николаевский храм, возвели его в 1843 году. Но с приходом новых властей и началом коллективизации церковь закрыли и решили разобрать.

Во время войны в храме держали пленных, после там был зерносклад. В 1957 году сельчане стали обращаться с просьбами об открытии храма, но власти приговорили: разрушить.

Внутренний зов или памяти предков. 75-летний отец Николай не так уж и похож на тех, кто поддается романтики бездейственной ностальгии.

Здесь сплетаются во едино генетически-историческая тяга и офицерская выправка, честь. Наверное с родни - вижу цель, иду на благой абордаж.

Отец Николай, настоятель храма Святого Николая Чудотворца деревни Полесье:

Я проложу кирпичи, а они у меня не укладываются, я разбираю...

Сам себе прораб и архитектор. Не иначе. Сделать все хотелось своими руками. Без всяких строительных навыков здесь вместе с духовным самовоспитанием постигали азы кирпичной кладки и приобретали опыт отделочных работ. Меж тем, храм Николая Чудотворца (и здесь есть созвучное) по проекту моряка Николая Михайловича — напоминает корабль, направленный носом на восток.

Отец Николай, настоятель храма Святого Николая Чудотворца деревни Полесье:

На крещение мы здесь всегда правим службу, освещаем воду - целебная, живая вода.

Когда в 2005 Николай Куцаков приехал в райцентр, как говорится, получать «добро» на строительство, многие его спрашивали, зачем ему это нужно, ведь деревня Полесье вымирает. Он твердо стоял на своем: предки построили — надо восстановить. Так и начался полесский духовный ренессанс, а между тем, по стечению обстоятельств или что-то другое, инакотолкующее, но вскоре деревню включили в госпрограмму возрождения села.

Надежда Потапова, жительница деревни Полесье:

Духовное все должно быть. К этому и молодежь тянется, и дети.

Надежда Бовшун, жительница деревни Полесье:

Приезжал отец Николай. Его заветная мечта - приехать и восстановить у нас в Полесье храм. И настолько это стало тепло, легко и вера появилась, что у нас восстановят храм. Хотя это было нелегко. очень нелегко.

Но вместе с возвращением храма чудесным образом вернулись и другие святыни, которые, казалось бы, растворились в безверную эпоху. Эти события сейчас еще больше укрепляют веру местных прихожан.

Некогда магазин, остановка автобуса, а последних 15 лет молитвенный дом. Сюда приезжал из райцентра священник и правил службу. Когда открывали его, жители приносили из дома иконы - у кого какие были.

Надежда Бовшун, жительница деревни Полесье:

Я часто подходил к этой иконе. Она меня к себе тянула тем, что образа там совершенно не было видно, была черная доска...

Когда открыли новопостроенный Никольский храм и перенесли туда некоторые иконы, оставшиеся разрешили местным жителям разобрать. Это было в великую пасхальную субботу.

Прихожанка взяла эту икону, окропила святой водой, помолилась и закружили ее мирские дела. А после всенощной она поразилась увиденному.

Надежда Бовшун, жительница деревни Полесье:

На иконе образ проявился, как будто лучики появились. Проявление шло буквально до Радоницы.

Проявленная икона вернулась в храм. Оказалось, что это уникальный образ господа Бога. По решению священного совета иконы Отца Бога не пишут уже около 150 лет. Кто принес много лет назад это намоленное, тогда еще черное, полотно неизвестно. Но среди здешних это событие трактуется не иначе, как чудом.

А это тоже реликвия. Образ святого евангелиста - одна из уцелевших святынь разрушенного храма. Очевидно, вандалы рубили икону топором.

Старожилы помнят, когда закрывали Полесский храм, всю церковную утварь, книги и иконы погрузили на телегу и увезли в лес на кострище. Десятилетиями на судном месте, где предавали огню святыни, не росла трава...

Отец Николай, настоятель храма Святого Николая Чудотворца деревни Полесье:

У этого креста были все наши предки, которые здесь жили на нашей полесской земле. У этого креста крестили, венчали и отпевали...

Чудом уцелел и этот старинный напрестольный крест. Он выпал из той же телеги. Его подобрала женщина и спрятала.

70 лет распятие пролежало закрученным в ветошь под крышей сарая. Но эта история не проста. Долгая обратная дорога в Божий дом.

Вернемся в наши дни.

Лёник, так называют его местные, инвалид с детства — родился со страшным диагнозом ДЦП. Именно он главный фигурант в деле возвращения утерянного креста. Когда только началось возведение храма, у стройки стали появляться желающие заработать, чаще на бутылку, однако Николай Михайлович всем неблагонацеленным дал отпор. Леня несколько месяцев приходил и часами наблюдал за работай со стороны.

Отец Николай, настоятель храма Святого Николая Чудотворца деревни Полесье:

Я ему говорю: Лёня, может ты мне хочешь помогать, я тебе найду работу, но одна просьба - не пить. Он согласился. По весне он мне все про крест стал говорить.

Оказывается, что крест хранился у его родственников в Буда-Кошелево. Но и здесь без осмысленных знаков не обошлось. В условленное время последняя обладательница реликвии не приехала. Приехала она в деревню в тот день, когда на стройке выложили последний кирпич на кресте алтарной стены.

А Леня и сейчас главный помощник в храме. У отца Николая на послушание. Вот он пример истинного исцеления верой. Теперь односельчане едва вспоминают его прошлую жизнь на социальном дне.

Кстати, колокола отец Николай заказывал в Подмосковье. Мастера отливали 8-тонный колокол для женского монастыря в Иерусалиме, а из оставшегося металла изготовили 5 колоколов для сельского храма.

Благозвучание с колокольни раздается и в день Победы. Раз в год ровно 178 ударов. В память о тех, кто не вернулся с войны.

Отец Николай, настоятель храма Святого Николая Чудотворца деревни Полесье:

Это моя родина, то место, где на свет появились мои предки, где я появился. Поэтому это место для меня является притягательным. Даже не мое желание - господь Бог меня сподобил на вот это святое дело - строительство храма.

И как тут не поверить в эти самые чудесные совпадения. Николай Михайлович почти пять лет возрождал храм Николая Чудотворца, после освящения церкви он не стоит на распутье и продолжает свою миссию, но уже не в роли строителя и мецената, а в сане священника. Так и получилось, что рожденный 7 апреля в день Благовещения — принес в родное, но вымирающее село весть, что их деревня будет жить.

Отец Николай, настоятель храма Святого Николая Чудотворца деревни Полесье:

А что я в Москве бы сейчас?Прибывал бы я там, все бы имел, но здесь я ощущаю, что я живу, тружусь, что я еще нужен людям. Я это ощущаю.