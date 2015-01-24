Брест: волонтеры обсудили с мэром возможность реконструкции уникальных бернардниских монастырей

Новости Беларуси. Забытая достопримечательность. В Бресте на руинах памятника архитектуры 17 века состоялся диалог волонтеров и главы горисполкома Александра Рогачука, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В уникальном здании, построенном как монастырь для сестер бернардинского ордена, в разные эпохи размещался кадетский корпус, военный госпиталь и советская воинская часть. Сегодня сооружение буквально разрушается, а порядок на его территории поддерживают неравнодушные люди. Есть ли будущее у здания с богатым прошлым?

Эти руины были уникальным архитектурным сооружением. Мужской и женский бернардинские монастыри составляли единый ансамбль вокруг городской площади и впечатляли своим великолепием. В 19-веке монастырские интерьеры сменились казарменными, а в бывших кельях разместились воспитанники Александровского Брестского кадетского корпуса. А позже здесь располагался военный госпиталь.

Елена Таратунина, краевед:

Сейчас мы находимся во внутреннем дворике. Вокруг были кельи, потом были казармы кадетов, потом были палаты госпиталя.

Многочисленные перестройки и перепланировки сделали из культового сооружения единственный в своем роде наглядный учебник истории и архитектуры.

Специалисты говорят: здание не принадлежит какой-то одной эпохе. Здесь, что называется видны в разрезе времена и события.

Дмитрий Шакиров, краевед:

Остатки фундамента женского бернардинского монастыря. Бутовый камень. Так он выглядит - огромные валуны. Если мы обратим внимание на потолок, то это уже польский кирпич.

Сегодня от былого величия ансамбля остались лишь руины. Практически забытая городская достопримечательность стала превращаться в мусорку и общественную уборную.

Елена Таратунина, краевед:

Сейчас одна из основных задач - сохранить все это для потомков. Что мы будем делать с этим, мы не знаем, но мы обязаны это как-то сохранить, законсервировать.

Порядок на территории архитектурного памятника уже несколько лет поддерживают волонтёры и просто неравнодушные к истории родного города люди. Но они уверены: своими силами им не справиться.

Александр Рогачук, председатель Брестского городского исполнительного комитета:

Указатели информационные поставим, туалеты и контейнер. Разрабатываем хороший информационный стенд. Обязательно покажем, что здесь было.

Проблемами сохранения исторического наследия Бреста исследователи занимаются уже более 20 лет. Было представлено и несколько международных проектов. Краеведы уверены: у этого осколка старого города огромный исследовательский и туристический потенциал.

Ирина Лавровская, член авторского коллектива разработчиков концепции создания международного историко-культурного центра «Брестская крепость»:

Когда мы это поднимем, у нас территория всего мемориала Брестской крепости, вся территория старого города объединиться в такой мощный комплекс объектов, который станет настоящей туристической Меккой и для Беларуси, и для всей Европы.

Пока за круглым столом специалисты будут решать дальнейшую судьбу памятника архитектуры, волонтеры напоминают: сейчас главное спасти его от окончательного разрушения. На фотографиях 10-летней давности бернардниский монастырь еще 2-этажный.