Деревня Вейно: здесь находится уникальная во всей Беларуси церковь

Деревня Вейно. Деревень с таким название несколько в Беларуси. Они находятся в разных областях страны. Эта деревня находится в Могилевской области, Могилевском районе, бывшее ВКЛ, сегодня — Республика Беларусь.

Каждая деревня имеет свои секреты и тайна. Вейно не стала исключением.

Во времена ВКЛ эта деревня называлась Вено.

Историческая справка:

«вено» — материальное обеспечение приданого жены имуществом мужа. В связи с тем, что приданое поступало в общую собственность новой семьи, возникала необходимость в обеспечении возвращения его жене в случае развода. Приданое оценивалось и передавалось мужу за полную стоимость денег, которую он должен был отдать после расторжения брака. Семейное право ВКЛ в 16 веке признавало обязательное оформление «вено». Согласно Статуту ВКЛ 1558 года, размер имущества, который оформлялся как «вено», определялся следующим образом: оценивались приданое жены и недвижимое имущество мужа, и 1/3 имущества записывалась жене как «вено». Когда «вено» не было записано, то жена после смерти мужа не могла рассчитывать на имущество мужа и теряла свое приданое.

История деревни берет начало с 16 века. В 1560 году в Могилевской волости проводили ревизию. Тогда впервые и попало Вейно в летописи. Тогда было две Вейны: Старое Вейно и просто село Вейно. В первой находилась местная администрация, а в селе жили крестьяне. В то время Вейно было центром войтовстова.

В 16 веке наши князи деревню подарили Киево-Печерскому монастырю, которые, в свою очередь, отдали в аренду деревню могилевскому замку.

После первого раздела Речи Посполитой Вейно попало в состав Российской империи. Екатерина II захваченные земли раздавала своим фаворитам. И вот Вейно попало генералу-поручику российской армии Александру Ермолову. Некоторые говорят, что церковь в деревни построена именно Александром Ермоловым в 1810 году для укрепления православия на Беларуси, но стоит эта деревня еще со второй половины 18 века. Церковь в деревне примечательная и уникальная. В церкви все углы полукруглые. Такой церкви вы не увидите больше нигде. Она единственная такая во всей Беларуси. Возле церкви построена колокольня.

Где-то перед войной 1812 года деревня стала принадлежать другому российскому чиновнику Александру Яншину. Это был один из самых богатых людей в Российской империи того времени. После его смерти деревня перешла по наследству к его сыну Дмитрию Яншину. Он очень любил приезжать в Вейно на отдых. Воспоминания про Дмитрия Яншина такие: пьяница и безалаберный человек. Говорят, что когда он приезжал в Вейно, то гулянки шли сутками. Рассказывают, что Дмитрий Яншин умирал даже не на кровати, а на соломе. Всеми покинутый. Когда были деньги — были «друзья», не стало денег — исчезли и «друзья». Где-то с 1820 года со всех документов фамилия Яншин (как собственники имений и предприятий) исчезла. Отец деньги заработал, построил дом (и не один), посадил дерево, а сын все это пропил.

Видно, думать надо не только про материальное, а еще и про что-то вечное, что останется после нас.