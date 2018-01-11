«Не надо было оформлять кучу бумаг, ездить в посольство, подавать документы». Возможности безвиза в Беларуси будут расширяться

Новости Беларуси. Работа по упрощению въезда в Беларусь будет продолжена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко провел совещание по самой обсуждаемой теме этих дней: расширении возможностей для безвизового въезда туристов. За последние несколько лет в этой сфере произошли беспрецедентные изменения. Только в прошлом году Национальный парк «Беловежская пуща» и Августовский канал посетили 60 тысяч безвизовых туристов. Сейчас гости из 80 стран, которые прилетели в Беларусь через Национальный аэропорт могут находиться здесь до 5 дней без лишних формальностей. В планах увеличение и этого срока, упрощение въезда в Беларусь спортсменам и болельщикам ІІ Европейских игр.

Год безвиза уже принес результат. Почти 80 тысяч иностранцев воспользовались возможностью прилететь к нам через Национальный аэропорт, а экспорт туристических услуг вырос на 30 %. Механизм отработали, с нового года – новые правила. Коснулись они регионов двух белорусских областей.

Ивона Бродзик, директор библиотеки в Старых Кобялках (Польша):

Мы уже бывали в Беларуси, в 2018 году мы приехали уже без виз – только с туристическими документами. И это для нас большое облегчение. Не надо было оформлять кучу бумаг, ездить в посольство, подавать документы, потом забирать их. Раньше на все это мы тратили по несколько дней.

Екатерина Жилянина, СТВ:

На данный момент приехать в Беларусь без визы можно по-прежнему через Национальный аэропорт на 5 дней. А еще на 10 дней через другие пункты пропуска. Они определены в двух областях. И находится иностранцам, прибывшим таким образом, можно на территории Бреста, Брестского, Жабинковского, Каменецкого, Пружанского районов. В списке также Гродно, и Свислочкий район.

В эту брестскую компанию заявки от туристов начали поступать в первые же дни действия указа из Польши, Литвы и даже Великобритании. Спрос есть, а будет еще больше.

Александра Пашедо, заместитель директора туристической фирмы:

Было бы неплохо, чтобы действие этого указа было бы расширено и не было бы территориального барьера между зоной «Брест» и зоной «Гродно». 10-дневный срок пребывания уже открывает совершенно новые перспективы. На этот срок можно запланировать и отдых в санатории, и в агроусадьбе, медицинские, стоматологические услуги, деловые встречи. В общем, плюсов для страны много.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Работу в этом направлении нам следует продолжать. Нужно добиться того, чтобы турист без долгих раздумий, купив билет в Беларусь, поехал, зная, что проблем с пересечением границы у него не будет. Принимая те или иные решения, надо помнить о наиважнейшем для нас – безопасности граждан Республики Беларусь и тех, кто пребывает в тот или иной момент в Беларуси. Безопасность – прежде всего, никакими деньгами от туризма это не компенсируется. Нам необходимо детально рассмотреть все аспекты упрощения визового режима с учетом мировых тенденций и принять абсолютно оптимальные и взвешенные решения в интересах Беларуси и, естественно, наших соседей. Мы не должны ни в коем случае создавать проблем всем государствам по периметру Беларуси.

Сомнительная миграционная политика Евросоюза уже не единожды приводила к трагичным последствиям. Поэтому Беларусь и движется поступательно, а во главу угла ставит безопасность. По опыту 2017 года: негативного влияния на миграционную обстановку не выявлено. Между тем, с момента вступления в силу у нас безвизового режима, в российских аэропортах уже изменились правила приема рейсов из Беларуси. Но удивительно, что и сами россияне «пострадали» от нововведений на нашей внутренней границе. Паспортный контроль, причем в одностороннем порядке ввели для пассажиров наземного транспорта. Возвращаясь из Беларуси после новогодних праздников, а в рейтинге самых популярных в эти дни мест на территории СНГ наша столица заняла первое место, соседи вынуждены были стоять в очередях.

Александр Лукашенко:

С февраля 2016 года белорусско-российская граница приобрела негласный статус, как ее часто называют в интернете и везде, «самой странной границы в Европе». Это ненормально, когда между двумя братскими государствами и народами снова восстанавливается граница, которую мы с таким трудом снимали больше 20 лет назад. Не знаю, кому это надо. Делается это якобы из соображений безопасности. Но о какой безопасности может быть речь, если у нас совместные списки иностранцев, которым запрещен въезд на территорию Союзного государства. Поэтому всякие отговорки и ссылки на то, что у нас якобы не то здесь творится-делается, и поэтому вводится граница, не состоятельны. Более того, между силовыми ведомствами у нас налажено очень конструктивное и системное сотрудничество. Мы проводим сотни операций, разные силовые ведомства, в том числе и этой направленности, даже более серьезной. И здесь работаем эффективно. Надо с россиянами вести на сей счет диалог. Но закрываться друг от друга нельзя, это будет плохой пример. Опасения напрасны. Подтверждают это совместные операции наших силовых структур и статистика.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Где-то за последние 4 года 230 человек были возвращены в Россию в рамках соглашения о реадмиссии. То есть они проникли с территории России на нашу территорию, пытались попасть дальше в страны Европейского союза. Нам Россия вернула только одного гражданина. Западная граница надежно защищена, оттуда не может быть никакой угрозы для Российской Федерации. Белорусы без визы тоже могут путешествовать по разным странам. В мировом рейтинге паспортов в 2018 году мы поднялись на 5 позиций – и сейчас 65. Лидирует здесь Германия. Для обладателей немецкого документа открыты 177 государств мира. У нас отставание – чуть более сотни стран. Но как уверяют во внешнеполитическом ведомстве, и в этом направлении работа движется.

Владимир Макей:

Мы сейчас активно ведем переговоры с Европейским союзом о либерализации визового режима, практически находятся в завершающей стадии. Ведутся и переговоры с Китайской Народной Республикой, ну и с Российской Федерацией по соглашению о взаимном признании виз.

Туристическая отрасль в Беларуси сейчас одна из динамично развивающихся. Открываются новые объекты и даже направления. Ведь важно не только с комфортом и без бумажных проволочек приехать в страну, но еще и хорошо провести время. Промышленный гигант тоже в туристическом тренде.

Андрей Сусленков, заместитель генерального директора Минского тракторного завода по идеологической работе, кадрам и соцразвитию:

У нас уже подходит год, как мы занимаемся промышленным туризмом. За 2017 год нас посетило порядка 3,5 тысяч человек. Мы сегодня предоставляем такую услугу: собери трактор, а потом можно на нем покататься.