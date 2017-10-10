Люди хотят отмечать на природе: владельцы агроусадеб получили новые возможности для развития бизнеса

Новости Беларуси. Еще меньше барьеров в развитии агроэкотуризма. Популярное направление бизнеса на селе получает новые возможности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь в усадьбах разрешили проводить презентации, юбилеи и банкеты. Можно строить и гостевые домики на участках, причем не меняя юридический статус земельного надела. Такие нововведения предусмотрены указом Президента. Свою агроусадьбу Сергей Рукшта открыл более 10 лет назад по зову сердца. Тем более, проблем с открытием не возникло. Принцип заявительный: после заявки надо уплатить 1 базовую величину. Тогда такой вид туризма только появился, поэтому клиентов сразу стало много. На заработанные деньги продолжал расширять свои владения.

Сергей Рукшта, владелец агроусадьбы:

Сейчас конкуренция выросла. Но все равно это популярно, пользуется большим спросом у белорусов, у россиян. И в этом году стало больше иностранных туристов. Агротуризм – бизнес сезонный. Если в теплое время года бронь делали на несколько месяцев, то после зимних праздников доходы заметно ниже. Сергей уверен, что теперь прибыль не только не станет ниже, но и значительно возрастет. Отныне в своей усадьбе он можно проводить презентации, юбилеи и банкеты. К слову, за последний час на телефон Сергея поступило больше 10 звонков.

Сергей Рукшта:

На следующий месяц, на ноябрь у нас уже есть люди на мероприятия. И у нас уже много звонков на новогодние кооперативы появилось. На начало 2017 года в стране насчитывалось более 2000 агроусадеб. Только в 2016 в них отдохнули почти 300 тысяч человек, четверть из них – иностранцы. А значит, интерес к нашей стране постоянно растет.

Эта агроусадьба расположена на территории безвизовой зоны «Августовский канал». Местоположение обязывает: иностранцы здесь гости частые. Соприкоснуться с белорусской природой, окунуться в атмосферу деревянного дома с камином, попариться в бане в агроусадьбе останавливаются туристы из Польши, Литвы, Германии, Англии. Да и не только иностранцев привлекает загородный отдых. А торжества на свежем воздухе – это уже тренд. Сегодня все больше молодоженов выбирают свадьбу с белорусским колоритом.