Прямой рейс из Пекина в Минск: 10 января начался Год туризма Беларуси в Китае

Новости Беларуси. 10 января дан старт Году туризма Беларуси в Китае. В городе Чунцин презентовали возможности для путешествий по нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В форуме приняли участие крупнейшие туристические операторы двух стран. Деловые встречи и обсуждение конкретных проектов, сопровождала и культурная программа. Большая фотовыставка продемонстрировала все красоты белорусских пейзажей. Ожидается, что проведение Года туризма Беларуси в Китае создаст позитивный информационный фон для продвижения отечественного туристического бренда в КНР.

Виктор Сиренко, заместитель председателя Минского облисполкома:

Прямой рейс у нас из Пекина до Минска. На сегодняшний день для посещения китайских туристов визы не требуется.