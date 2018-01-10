Прямой рейс из Пекина в Минск: 10 января начался Год туризма Беларуси в Китае

Новости Беларуси. 10 января дан старт Году туризма Беларуси в Китае. В городе Чунцин презентовали возможности для путешествий по нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 10 января дан старт Году туризма Беларуси в Китае. В городе Чунцин презентовали возможности для путешествий по нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В форуме приняли участие крупнейшие туристические операторы двух стран. Деловые встречи и обсуждение конкретных проектов, сопровождала и культурная программа. Большая фотовыставка продемонстрировала все красоты белорусских пейзажей. Ожидается, что проведение Года туризма Беларуси в Китае создаст позитивный информационный фон для продвижения отечественного туристического бренда в КНР.
Виктор Сиренко, заместитель председателя Минского облисполкома:
Прямой рейс у нас из Пекина до Минска. На сегодняшний день для посещения китайских туристов визы не требуется.
Чувствовать себя как дома китайские гости могут уже в Национальном аэропорту «Минск». Здесь есть вся информационная навигация на родном языке путешественников из КНР. Увеличить их поток в Беларусь – главная цель. Встреча в Чунцине стала первой в рамках Года туризма нашей страны в КНР. Уже 12 января в Пекине будет подписан официальный меморандум о его проведении.