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Прямой рейс из Пекина в Минск: 10 января начался Год туризма Беларуси в Китае

10 января 2018 10:52
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Новости Беларуси. 10 января дан старт Году туризма Беларуси в Китае. В городе Чунцин презентовали возможности для путешествий по нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прямой рейс из Пекина в Минск: 10 января начался Год туризма Беларуси в Китае-1

В форуме приняли участие  крупнейшие туристические операторы  двух стран. Деловые встречи и обсуждение конкретных проектов, сопровождала и культурная программа. Большая фотовыставка продемонстрировала все красоты  белорусских пейзажей. Ожидается, что проведение Года туризма Беларуси в Китае создаст позитивный информационный фон для продвижения отечественного туристического бренда в КНР.

Прямой рейс из Пекина в Минск: 10 января начался Год туризма Беларуси в Китае-4

Виктор Сиренко, заместитель председателя Минского облисполкома:
Прямой рейс у нас из Пекина до Минска. На сегодняшний день для посещения китайских туристов визы не требуется.

Прямой рейс из Пекина в Минск: 10 января начался Год туризма Беларуси в Китае-7

Чувствовать себя как дома китайские гости могут уже в Национальном аэропорту «Минск». Здесь есть вся информационная навигация на родном языке путешественников из КНР. Увеличить их поток в Беларусь – главная цель. Встреча в Чунцине стала первой в рамках Года туризма нашей страны в КНР. Уже 12 января в Пекине будет подписан официальный  меморандум о его проведении.

# Государственная политика в сфере туризма # Туризм # Виктор Сиренко # Фотофакт

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