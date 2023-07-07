Нашли место в Беларуси, где научат печь крафтовый хлеб и покажут колоритную агроусадьбу. Вот эта туристическая локация

Гастрономический туризм – всегда вкусная идея. За крафтовым продуктом отправляемся в деревню Ольхово Волковысского района. В местной агроусадьбе пекут ржано-пшеничный хлеб по бабушкиным рецептам. А также луковый и десертный с сухофруктами и орехами. Каждый найдет в аппетитном меню свой колорит. Замешиваем тесто от души. Анастасия Макеева, корреспондент:

Расскажите, если хозяюшки захотят дома повторить, как сделать закваску?

Сергей Шиманский, пекарь:

Это просто мука, смешанная с водой, оставленная в теплом месте. Да, есть небольшой секрет – ее готовить первый раз нужно неделю, но позже она всего раз в неделю обновляется, и получается такой готовый продукт.

Воды два стакана понадобится. Важно размешать закваску полностью, чтобы она равномерно распределилась по хлебу. И тогда наш хлеб будет расти равномерно.

Во время кулинарного мастер-класса вам расскажут, что в былые времена, когда в семье было по семеро и больше детей, хлеб пекли по субботам на неделю вперед. Процесс был трудоемкий: намолоть муки, принести из колодца воды. Хлеб всегда был всему голова. Как отправляли в печь, читали молитву.

Тем временем настал черед ржаной муки. Продолжаем вымешивать до консистенции густой сметаны. Добавляем немного соли и ржаного солода. Этот аромат...

Сергей Шиманский:

Хлеб всегда впитывает всю энергетику человека. Если мы готовим с хорошим настроением, значит он у нас и поднимается и будет вкусный

– Это как кот Матроскин, который пироги пек.

– Последний вид муки – это пшеничная, тоже ее добавляем и будем продолжать вымешивать. Пришло время мешать руками. Как понять, что наше тесто вымешено хорошо? Когда наше тесто начнет немного тянуться.

– Сделаем колобка!

Формируем нашу заготовку и заворачиваем конвертиком внутрь. Небольшой секрет – выкладывайте колобка швом вверх, чтобы на нем отпечатался рисунок ткани и создалась фактура. Накрываем льняным полотенцем и оставляем в покое на несколько часов.

Ловите рецепт хрустящей корочки. На одну порцию домашнего хлеба нам понадобилось 280 граммов закваски, 450 – воды, 170 – ржаной муки, 500 – пшеничной, 40 – ржаного солода и две щепотки соли. А нас зовет печь-матушка. Настало время поддать огоньку.

Кленовые листья нам заменят пергамент. Раньше всегда пользовались кленовыми листьями, чтобы положить хлеб и отправить в печь. Кленовый лист предохранял нижнюю поверхность хлеба от поверхности печи.

Наш хлебушек уже подошел, сейчас мы его отправим в печь.

Кстати, экологически чистый хлеб в прохладном месте может храниться до двух недель. В пакете он задыхается, а вот в бумаге – в самый раз. Любители специй могут добавить тмин и кориандр. Сладкоежки – меда. Тут уж на вкус и цвет. 40 минут пролетели незаметно. Достаем с пылу-жару на рушник и даем пару часов остыть. Сергей Шиманский:

Аромат хлеба не позволяет ждать. Пока он полностью остынет. Теплый хлебушек всегда хочется. Анастасия Макеева:

Еще и с маслицем, и с парным молочком – то что нужно. Настоящий белорусский вкус.

Дом пекаря не единственный центр притяжения. Здесь можно прочувствовать атмосферу белорусской деревни. Насладиться живописными видами в беседках, замурчательной компанией и павлиньими танцами. По праздникам, будь то Купалье, Колядки или Масленица, организуют анимацию с героями. Незабываемый отдых! Анастасия Макеева:

Этот дом тоже традиционный для деревень был?

Евгений Красновский, владелец агроусадьбы:

Да, совершенно верно. Мы пытались сохранить его аутентичность. Много локаций, где можно и пофоткаться, и отдохнуть. А в доме мы предлагаем такую аттракцию, как батлейка – белорусский народный кукольный театр, очень у нас пользуется спросом. Нравится и детям, и взрослым.