Национальный парк «Нарочанский» разработал для туристов специальные виртуальные карты

Новости Беларуси. Национальный парк «Нарочанский» облегчил туристам знакомство с главным белорусским курортом. Разработаны специальные виртуальные карты, которые не позволят гостям края заблудиться, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Максимум доступной информации» – девиз проекта. Идею начали реализовывать два года назад. Была единственная карта для всех туристов, на которой помещался полный перечень полезных и интересных объектов. В 2017 году представили тематические карты – для рыбаков, автолюбителей, велосипедистов.

Подъездные пути, объездные дороги, парковки, удобные маршруты, даже смотровые площадки, с которых открываются самые живописные панорамы, – все это можно найти на сайте нацпарка. Онлайн также легко отследить заполняемость стоянок и определить, где лучше припарковаться. Туристы такой «виртуальный пособие» уже оценили, кстати, как и сами сотрудники «Нарочанского» парка.