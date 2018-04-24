«На улицах Будапешта – киоски на колёсиках. Продавцы предлагают «Карту гостя». Такой опыт мы распространим в Минске»

Новости Беларуси. Почему Венгрия – это не только место притяжения туристов, рассказываем в программе «Большой город». Сегодня это привлекательная страна, особенно для постсоветских государств – есть выход на европейский рынок.

Бизнес-форум в Будапеште – хорошая площадка для минских предприятий. Экономики схожие, интересы взаимодополняяемы. Тем более, создана солидная договорно правовая база.

Важно, когда партнер не подводит, выполняет договоренности и обязательства, попросту говоря, платит деньги.

Владимир Талайко, генеральный директор КУП «Минскхлебпром»:

В процессе форму произошли определённые бизнес-контакты. Отработан ассортимент продукции, экспортно ориентированной. В основном это наши хлеба и кондитерские изделия. Мэры Минска и Будапешта договорились сотрудничать по всем направлениям. Поддерживать не только традиционные сферы, но и находить новые предложения.

Андрей Шорец, председатель Мингорисполкома:

Мы говорили о ЖКХ, об общественном транспорте, об экономике.

Андрей Шорец и Иштван Тарлош не просто знакомые и коллеги, а уже можно сказать приятели. Дни Минска в Будапеште – это не просто визит вежливости. Венгрия — страна, которая много лет боролась за свой суверенитет, и здесь, собственно как и в Беларуси высоко ценят искренние отношения. Заметно, руководство венгерской столицы настроено завязаться с Минском, что называется «всерьез и надолго». Причем в различных сферах.

Александр Федорчук, генеральный директор Минского отделения БелТПП:

Здесь 16 предприятий белорусских, интерес в белорусским предприятиям большой и рассчитан, что в ходе контакта корпорационной биржи будут хорошие и интересные предложения и встречи.

Одна из точек посещения нашей делегации – диспетчерский Центр метрополитена. Один из старейших в мире и первый в континентальной Европе. В 1896-м году здесь отправился первый состав. Четыре линии – красная, желтая, синяя и новая ветка зеленая. Ее построили относительно недавно – в 2014-м открыт первый участок четвёртой линии из 10 станций, включая две новые пересадочные станции. Это предвыборное обещание нынешнего мэра. Также руководство Минскводоканала присматривается к опыту венгров.

Соглашения о сотрудничестве между 21-м районом Чепел Будапешта и Администрацией Партизанского района Минска, подписанное в эти дни – еще раз подтверждает: наши столицы будут дружить фабриками, заводами и по сути домами.

Дипломатия Минска и Будапешта – это хорошее подспорье для выхода нашей продукции на европейский рынок. Ведь больше контактов – больше контрактов – и этот как раз тот случай, когда данная формула работает.

Туристический потенциал Будапешта впечатляет. Лучший опыт в этой сфере уже подсмотрели наши специалисты.

Борис Васильев, директор УП «Мингорсправка»:

Мы увидели прямо на улицах города – стоят небольшие киоски передвижные, на колесиках. И продавцы предлагают жителям и гостям покупать Карту гостя. Я думаю, что такой опыт мы распространим и в Минске.