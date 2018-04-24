«На улицах Будапешта – киоски на колёсиках. Продавцы предлагают «Карту гостя». Такой опыт мы распространим в Минске»

Новости Беларуси. Почему Венгрия – это не только место притяжения туристов, рассказываем в программе «Большой город». Сегодня это привлекательная страна, особенно для постсоветских государств – есть выход на европейский рынок.
Новости Беларуси. Почему Венгрия – это не только место притяжения туристов, рассказываем в программе «Большой город». Сегодня это привлекательная страна, особенно для постсоветских государств – есть выход на европейский рынок.
Бизнес-форум в Будапеште – хорошая площадка для минских предприятий. Экономики схожие, интересы взаимодополняяемы. Тем более, создана солидная договорно правовая база.
Важно, когда партнер не подводит, выполняет договоренности и обязательства, попросту говоря, платит деньги.
Владимир Талайко, генеральный директор КУП «Минскхлебпром»:
В процессе форму произошли определённые бизнес-контакты. Отработан ассортимент продукции, экспортно ориентированной. В основном это наши хлеба и кондитерские изделия.
Мэры Минска и Будапешта договорились сотрудничать по всем направлениям. Поддерживать не только традиционные сферы, но и находить новые предложения.
Андрей Шорец, председатель Мингорисполкома:
Мы говорили о ЖКХ, об общественном транспорте, об экономике.
Андрей Шорец и Иштван Тарлош не просто знакомые и коллеги, а уже можно сказать приятели. Дни Минска в Будапеште – это не просто визит вежливости. Венгрия — страна, которая много лет боролась за свой суверенитет, и здесь, собственно как и в Беларуси высоко ценят искренние отношения. Заметно, руководство венгерской столицы настроено завязаться с Минском, что называется «всерьез и надолго». Причем в различных сферах.
Александр Федорчук, генеральный директор Минского отделения БелТПП:
Здесь 16 предприятий белорусских, интерес в белорусским предприятиям большой и рассчитан, что в ходе контакта корпорационной биржи будут хорошие и интересные предложения и встречи.
Одна из точек посещения нашей делегации – диспетчерский Центр метрополитена. Один из старейших в мире и первый в континентальной Европе. В 1896-м году здесь отправился первый состав. Четыре линии – красная, желтая, синяя и новая ветка зеленая. Ее построили относительно недавно – в 2014-м открыт первый участок четвёртой линии из 10 станций, включая две новые пересадочные станции. Это предвыборное обещание нынешнего мэра. Также руководство Минскводоканала присматривается к опыту венгров.
Соглашения о сотрудничестве между 21-м районом Чепел Будапешта и Администрацией Партизанского района Минска, подписанное в эти дни – еще раз подтверждает: наши столицы будут дружить фабриками, заводами и по сути домами.
Дипломатия Минска и Будапешта – это хорошее подспорье для выхода нашей продукции на европейский рынок. Ведь больше контактов – больше контрактов – и этот как раз тот случай, когда данная формула работает.
Туристический потенциал Будапешта впечатляет. Лучший опыт в этой сфере уже подсмотрели наши специалисты.
Борис Васильев, директор УП «Мингорсправка»:
Мы увидели прямо на улицах города – стоят небольшие киоски передвижные, на колесиках. И продавцы предлагают жителям и гостям покупать Карту гостя. Я думаю, что такой опыт мы распространим и в Минске.
Дни Минска в Будапеште продолжаются и в выходные. Центральное событие – это весенняя ярмарка – Минск там – почетный гость. Чиновники обсуждали глобальное, а возле торговых павильонов с белорусской продукцией, говорили о насущном.
Ярмарка – это, пожалуй, самый надежный и уже проверенный способ запасть к иностранному покупателю со своим товаром не только в душу. Создать настроение и раскрыть красоту белорусских традиций – это просто! Ансамбль «Хорошки» – на сцене. Как отметили местные, белорусы все-таки хороши!