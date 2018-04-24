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Экономическое развитие Минска: «Большой город»

24 апреля 2018 13:53
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Новости Беларуси. В студии программы «Большой город» Александр Крепак, заместитель председателя Мингорисполкома, курирующий социально-экономической развитие города, комплекс промышленности, сферу предпринимательства торговли и бытовых услуг. Поговорим об эффективности сотрудничества Беларуси и Венгрии, подведем итоги серии мероприятий, проведенных в Дни Минска в Будапеште, а также обсудим вопросы о развитии экономики белорусской столицы.

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# Экономика # Беларусь-Венгрия # Александр Крепак

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