Экономическое развитие Минска: «Большой город»

Новости Беларуси. В студии программы «Большой город» Александр Крепак, заместитель председателя Мингорисполкома, курирующий социально-экономической развитие города, комплекс промышленности, сферу предпринимательства торговли и бытовых услуг. Поговорим об эффективности сотрудничества Беларуси и Венгрии, подведем итоги серии мероприятий, проведенных в Дни Минска в Будапеште, а также обсудим вопросы о развитии экономики белорусской столицы.

Зампред Мингорисполкома о средней зарплате: «По этому году она составит около 1 420 рублей»

Какие льготы предлагают инвесторам в Минске?

«На улицах Будапешта – киоски на колёсиках. Продавцы предлагают «Карту гостя». Такой опыт мы распространим в Минске»