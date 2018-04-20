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Взаимные инвестиции и туризм: что принесут Беларуси Дни Минска в Будапеште?

20 апреля 2018 18:08
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Новости Беларуси. Минск и Будапешт будут расширять контакты в экономике, культуре и туризме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Взаимные инвестиции и туризм: что принесут Беларуси Дни Минска в Будапеште? -1

Дни Минска проходят в венгерской столице. Сегодня состоялся бизнес-форум, на котором стороны прощупывали возможные направления сотрудничества. Они есть и во взаимных инвестициях, и туризме. Акцент на сотрудничестве непосредственно между городами – это достаточно новый и перспективный тренд белорусско-венгерских отношений. Достаточно вспомнить успешный опыт в налаживании связей Минска и Риги.

Мыслят прагматично, поступают практично, а цена их минуты сотни, а то и тысячи, неважно в какой валюте. Белорусско-венгерский бизнес-форум в Будапеште. На одной площадке такая концентрация предложений, от которых даже по глупости – не откажешься.

Взаимные инвестиции и туризм: что принесут Беларуси Дни Минска в Будапеште? -4

Имре Тот, почетный глава Торгово-промышленной палаты Будапешта:
Налаживать связи между Минском и Будапештом очень мудро и дальновидно. Прямой рейс между нашими столицами значительно увеличил бизнес-контакты и сократил расстояния. Стоит и дальше развивать логистику. К примеру,  было бы хорошо пустить прямой скорый поезд.

Сферы – разные, интерес – один. Время на раздумье будет после, а пока собирают визитки, договариваются о личных встречах.

Взаимные инвестиции и туризм: что принесут Беларуси Дни Минска в Будапеште? -7

Владимир Талайко, генеральный директор Минскхлебопрома:
На сегодняшний день мы имеем порядка 30-ти внешнеэкономических контрактов, поставляем эту продукцию на рынки США, Израиля, Сингапура, Туркмении, Грузии, Армении. Хотели бы присутствовать и на рынке Евросоюза, в частности, на венгерском.

Взаимные инвестиции и туризм: что принесут Беларуси Дни Минска в Будапеште? -9

Взаимные инвестиции и туризм: что принесут Беларуси Дни Минска в Будапеште? -11

Уровень договоренностей надежный – заручились мэры. Понятно, что и белорусы, и венгры привезли сюда людей слова и дела, чтобы их сделка позже имела эффект и для городской казны в виде налогов в бюджет. Андрей Шорец и Иштван Тарлош не просто знакомые и коллеги, а уже можно сказать приятели. Год назад встречались на Днях Будапешта в Минске, сейчас ответный визит.

Взаимные инвестиции и туризм: что принесут Беларуси Дни Минска в Будапеште? -13

Взаимные инвестиции и туризм: что принесут Беларуси Дни Минска в Будапеште? -15

Взаимные инвестиции и туризм: что принесут Беларуси Дни Минска в Будапеште? -17

Андрей Шорец, председатель Мингорисполкома:
Мы говорили о ЖКХ, об общественном транспорте, о экономике. Мне приятно видеть своих венгерских коллег, которые к нам приезжали. Мы их пригласили к себе в гости.

Взаимные инвестиции и туризм: что принесут Беларуси Дни Минска в Будапеште? -19

Взаимные инвестиции и туризм: что принесут Беларуси Дни Минска в Будапеште? -21

Взаимные инвестиции и туризм: что принесут Беларуси Дни Минска в Будапеште? -23

Венгрия – страна, которая много боролась за свой суверенитет, и здесь, собственно, как и в Беларуси, высоко ценят искренние отношения. Заметно, руководство венгерской столицы настроено завязаться с Минском, что называется «всерьез и надолго». Причем в разных сферах.

Взаимные инвестиции и туризм: что принесут Беларуси Дни Минска в Будапеште? -25

Взаимные инвестиции и туризм: что принесут Беларуси Дни Минска в Будапеште? -27

Александр Хайновский, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Венгрии:
Имеется полная политическая поддержка со стороны венгерского и белорусского правительств по развитию экономических отношений. Хотел бы выразить надежду, что проведение Дней Минска в Будапеште даст свои позитивные плоды.

Взаимные инвестиции и туризм: что принесут Беларуси Дни Минска в Будапеште? -29

Взаимные инвестиции и туризм: что принесут Беларуси Дни Минска в Будапеште? -31

Дипломатия Минска и Будапешта – это хорошее подспорье для выхода нашей продукции на европейский рынок. Соглашения о сотрудничестве между 21-м районом Чепел Будапешта и администрацией Партизанского района Минска, подписанное в эти дни – еще раз подтверждает – наши столицы будут дружить фабриками, заводами и даже дворами.

Взаимные инвестиции и туризм: что принесут Беларуси Дни Минска в Будапеште? -33

Взаимные инвестиции и туризм: что принесут Беларуси Дни Минска в Будапеште? -35

Денис Овсяников, глава Партизанского района Минска:
Это опыт, который мы приобретаем, потому что нам легче знакомится, изучать, перенимать лучшее, внедрять у себя, ну и делится своим опытом.

Взаимные инвестиции и туризм: что принесут Беларуси Дни Минска в Будапеште? -38

Дань протоколу и истории. Официальная делегация Минска почтила память павших, возложив венок и цветы к монументу на площади Свободы.

Взаимные инвестиции и туризм: что принесут Беларуси Дни Минска в Будапеште? -40

Дни Минска в Будапеште продолжатся и в выходные. Впереди самое интересное и живое. Центральное событие – это весенняя ярмарка. Минск там – почетный гость, также будут встречи и переговоры в сфере ЖКХ и метростроения.

Взаимные инвестиции и туризм: что принесут Беларуси Дни Минска в Будапеште? -42

# Экономика # Фотофакт # Беларусь-Венгрия # Андрей Шорец # Александр Хайновский # Денис Овсяников # Имре Тот # Владимир Талайко

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