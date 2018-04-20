Взаимные инвестиции и туризм: что принесут Беларуси Дни Минска в Будапеште?

Новости Беларуси. Минск и Будапешт будут расширять контакты в экономике, культуре и туризме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дни Минска проходят в венгерской столице. Сегодня состоялся бизнес-форум, на котором стороны прощупывали возможные направления сотрудничества. Они есть и во взаимных инвестициях, и туризме. Акцент на сотрудничестве непосредственно между городами – это достаточно новый и перспективный тренд белорусско-венгерских отношений. Достаточно вспомнить успешный опыт в налаживании связей Минска и Риги.

Мыслят прагматично, поступают практично, а цена их минуты сотни, а то и тысячи, неважно в какой валюте. Белорусско-венгерский бизнес-форум в Будапеште. На одной площадке такая концентрация предложений, от которых даже по глупости – не откажешься.

Имре Тот, почетный глава Торгово-промышленной палаты Будапешта:

Налаживать связи между Минском и Будапештом очень мудро и дальновидно. Прямой рейс между нашими столицами значительно увеличил бизнес-контакты и сократил расстояния. Стоит и дальше развивать логистику. К примеру, было бы хорошо пустить прямой скорый поезд.

Сферы – разные, интерес – один. Время на раздумье будет после, а пока собирают визитки, договариваются о личных встречах.

Владимир Талайко, генеральный директор Минскхлебопрома:

На сегодняшний день мы имеем порядка 30-ти внешнеэкономических контрактов, поставляем эту продукцию на рынки США, Израиля, Сингапура, Туркмении, Грузии, Армении. Хотели бы присутствовать и на рынке Евросоюза, в частности, на венгерском.

Уровень договоренностей надежный – заручились мэры. Понятно, что и белорусы, и венгры привезли сюда людей слова и дела, чтобы их сделка позже имела эффект и для городской казны в виде налогов в бюджет. Андрей Шорец и Иштван Тарлош не просто знакомые и коллеги, а уже можно сказать приятели. Год назад встречались на Днях Будапешта в Минске, сейчас ответный визит.

Андрей Шорец, председатель Мингорисполкома:

Мы говорили о ЖКХ, об общественном транспорте, о экономике. Мне приятно видеть своих венгерских коллег, которые к нам приезжали. Мы их пригласили к себе в гости.

Венгрия – страна, которая много боролась за свой суверенитет, и здесь, собственно, как и в Беларуси, высоко ценят искренние отношения. Заметно, руководство венгерской столицы настроено завязаться с Минском, что называется «всерьез и надолго». Причем в разных сферах.

Александр Хайновский, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Венгрии:

Имеется полная политическая поддержка со стороны венгерского и белорусского правительств по развитию экономических отношений. Хотел бы выразить надежду, что проведение Дней Минска в Будапеште даст свои позитивные плоды.

Дипломатия Минска и Будапешта – это хорошее подспорье для выхода нашей продукции на европейский рынок. Соглашения о сотрудничестве между 21-м районом Чепел Будапешта и администрацией Партизанского района Минска, подписанное в эти дни – еще раз подтверждает – наши столицы будут дружить фабриками, заводами и даже дворами.

Денис Овсяников, глава Партизанского района Минска:

Это опыт, который мы приобретаем, потому что нам легче знакомится, изучать, перенимать лучшее, внедрять у себя, ну и делится своим опытом.

Дань протоколу и истории. Официальная делегация Минска почтила память павших, возложив венок и цветы к монументу на площади Свободы.