г. Березино (Минская область). Видео прислал Олег Шумский

Река Березина во время паводка. Река протекает вдоль моего родного города Березино Минской области. Завораживающее зрелище смотреть с моста на проплывающие льдины. Мне нравится жить в своем городе. Природу люблю с детства, с тех пор как отец брал меня с собой на рыбалку. Мы плыли на лодке и я наслаждался пейзажами. В настоящее время фото и видео мое любимое хобби. Хочется, чтобы люди побольше замечали красивых моментов вокруг себя и получали от этого удовольствие. Ведь часто бывает, что человек, к примеру, идет утром на работу озабоченный своими мыслями и не замечает какой красивый рассвет, либо золотистые деревья осенью. А ведь все это вокруг нас. Мне нравится доносить до людей такие моменты через фото и видео.