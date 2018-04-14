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г. Березино (Минская область). Видео прислал Олег Шумский

14 апреля 2018 10:52
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Река Березина во время паводка. Река протекает вдоль моего родного города Березино Минской области. Завораживающее зрелище смотреть с моста на проплывающие льдины. Мне нравится жить в своем городе. Природу люблю с детства, с тех пор как отец брал меня с собой на рыбалку. Мы плыли на лодке и я наслаждался пейзажами. В настоящее время фото и видео мое любимое хобби. Хочется, чтобы люди побольше замечали красивых моментов вокруг себя и получали от этого удовольствие. Ведь часто бывает, что человек, к примеру, идет утром на работу озабоченный своими мыслями и не замечает какой красивый рассвет, либо золотистые деревья осенью. А ведь все это вокруг нас. Мне нравится доносить до людей такие моменты через фото и видео. 

# Туризм # Год малой родины. Конкурс СТВ

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