Хотимск (Могилевская область): здесь две православные церкви, этим местечком когда-то владел фаворит Екатерины II

Местечко Хотимск – центр района в Могилевской области. Бывшее Великое княжество Литовское, а сегодня – Республика Беларусь. Местечко разместилось на реке Беседь при впадении в неё рек Ольшовка и Жедунька. Около реки Беседь найдена стоянка еще со времен Каменного века, городище Железного века, а также 2 курганных захоронения, в которых насчитывается 100 курганов.

Местечко Хотимск, как считают ученые, появилось где-то между 1695 годом и 1700-м годом как слобода - поселение, в котором люди на определенное время были освобождены от налогов. Слободка Хотимск впервые упоминается в 1709 году. Этот год и считается первым упоминанием о современном местечке Хотимск.

19 октября 1714 года канцлер Кароль Станислав Радзивилл выдал универсал (разрешение – ред.) о заложении на реке Беседь напротив деревни Хотимск местечка, и назвали это местечко местечко Радзивиллов. В это местечке начинают заселяться ремесленники, через реку Беседь прокладывают мост к деревне Хотимск, - и 2 населенных пункта сливаются в один, который называется с того времени - местечко Радзивиллов.

В 1724 году местечко получает статус города, и называется город Радзивиллов.

Через 3 года, в 1727 году, здесь уже насчитывалось 3 улицы. Кричевская- главная улица, на которой стояли 43 дома и на которой жил городской бурмистр. Вторая улица - Ольшовская, которая вела к реке Ольшовка и на которой находилось около 100 домов. Третья улица - Глухая, на которой находилось всего 19 домов. То есть, на то время в городе Радзивиллов было 148 домов.

Радзивиллы свое Кричевское староство, куда входила эта земля, сдали в аренду в 1730-х годах. Под нынешним Хотимском в мае 1740 года против феодала был собран вооруженный крестьянский отряд Кастуся Ващилы, но, как только о неподобающем отношении к крестьянам узнает Радзивилл, он расторгает аренду.

В 1760 году Кричевское староство переходит от Радзивиллов к магнатам Мнишкам. В то время в городе жили иудеи и христиане: были и церковь, и синагога. Церковь сгорела в пожаре в 1-й половине 19 века, но в 1890 году была построена часовня на кладбище, простоявшая и Гражданскую войну, и две Мировые войны, и атеизм в советское время. Она не только не закрылась, а наоборот, была переделана из часовни в церквушку, существующую и по сегодняшний день: это церковь Покрова Пресвятой Богородицы.

В 1772 году произошло 1-е разделение Речи Посполитой. Эти земли вошли в состав Российской империи. И Екатерина II дарит город Радзивиллов своему фавориту Григорию Потемкину, который переименовывает город Радзивиллов в местечко Хотимск.

После Потемкина город принадлежал Голынским, позже здесь властвовала помещица Кучевская, а затем он стал собственностью князя Оболенского.

В 1861 году местные купцы собрали средства на строительство церкви, которую строили 12 лет. В 1873 этот храм был освящен как Собор Святой Троицы. В начале 20 века большевики вынесли из Собора Святой Троицы все, что имело материальную ценность, а саму церковь сделали клубом. Уцелевшими могильными плитами большевики выложили дорогу. Сохранившиеся гробы с прахом князей большевики достали, прах выбросили, а сами гробы увезли в колхоз и кормили из них свиней. Только в 1991 году храм был передан православным верующим. Стараниями отца Кирилла разрушенный храм был полностью отстроен.

Местечко Хотимск также знаменито тем, что в нем родился известный астроном Сергей Николаевич Блажко в 1870 году.

Постройки, сохранившиеся в местечке, немногочисленны. Среди них - дореволюционный дом купца, который сегодня является местным краеведческим музеем.