Прямой эфир

Мы ожидаем чуть ли не двукратный рост ремесленников: Президент Беларуси подписал новый указ

09 октября 2017 18:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Еще меньше барьеров в развитии агроэкотуризма. Популярное направление бизнеса на селе получает новые возможности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь в усадьбах разрешили проводить презентации, юбилеи и банкеты.

Можно строить и гостевые домики на участках, причем не меняя юридический статус земельного надела. Нововведения предусмотрены указом Президента. 9 октября главой государства подписан документ, который расширяет перечень видов ремесленной деятельности.

Мы ожидаем чуть ли не двукратный рост ремесленников: Президент Беларуси подписал новый указ-1

Дмитрий Матусевич, заместитель министра экономики Республики Беларусь:
Мы ожидаем чуть ли не двукратный рост ремесленников в самое ближайшее время. Это позволит нашим людям развивать свое творчество, в том числе и в контексте ближайших Европейских игр. То есть нам нужна сувенирная продукция, которую раньше могли завозить из других стран.

А все это можно сделать из местных материалов в местных условиях, и на этом еще и заработать.

Торговать результатом своего творческого труда ремесленники смогут и с помощью интернета. Разрешено доставлять товары почтой и рекламировать их в социальных сетях.

# Бизнес в Беларуси # Агротуризм # Туризм # Дмитрий Матусевич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Они очень нужны в Литве: семья из-под Друскининкая вдохновилась белорусскими агроусадьбами
03 октября 2017 18:46

Они очень нужны в Литве: семья из-под Друскининкая вдохновилась белорусскими агроусадьбами

«Ты должен платить, а за что?»: как изменятся правила регистрации иностранцев с 1 октября
10 сентября 2017 18:13

«Ты должен платить, а за что?»: как изменятся правила регистрации иностранцев с 1 октября

С 1 сентября гостиницы Беларуси смогут передавать данные об иностранцах в МВД через электронную систему
01 сентября 2017 16:53

С 1 сентября гостиницы Беларуси смогут передавать данные об иностранцах в МВД через электронную систему