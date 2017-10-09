Мы ожидаем чуть ли не двукратный рост ремесленников: Президент Беларуси подписал новый указ

Новости Беларуси. Еще меньше барьеров в развитии агроэкотуризма. Популярное направление бизнеса на селе получает новые возможности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Теперь в усадьбах разрешили проводить презентации, юбилеи и банкеты.
Можно строить и гостевые домики на участках, причем не меняя юридический статус земельного надела. Нововведения предусмотрены указом Президента. 9 октября главой государства подписан документ, который расширяет перечень видов ремесленной деятельности.
Дмитрий Матусевич, заместитель министра экономики Республики Беларусь:
Мы ожидаем чуть ли не двукратный рост ремесленников в самое ближайшее время. Это позволит нашим людям развивать свое творчество, в том числе и в контексте ближайших Европейских игр. То есть нам нужна сувенирная продукция, которую раньше могли завозить из других стран.
А все это можно сделать из местных материалов в местных условиях, и на этом еще и заработать.
Торговать результатом своего творческого труда ремесленники смогут и с помощью интернета. Разрешено доставлять товары почтой и рекламировать их в социальных сетях.