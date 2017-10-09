Мы ожидаем чуть ли не двукратный рост ремесленников: Президент Беларуси подписал новый указ

Новости Беларуси. Еще меньше барьеров в развитии агроэкотуризма. Популярное направление бизнеса на селе получает новые возможности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь в усадьбах разрешили проводить презентации, юбилеи и банкеты.

Можно строить и гостевые домики на участках, причем не меняя юридический статус земельного надела. Нововведения предусмотрены указом Президента. 9 октября главой государства подписан документ, который расширяет перечень видов ремесленной деятельности.