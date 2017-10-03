Они очень нужны в Литве: семья из-под Друскининкая вдохновилась белорусскими агроусадьбами

Новости Беларуси. Белорусским опытом агробизнеса заинтересовались в соседней Литве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Героиня нашего следующего сюжета после поездки в Гродненскую область вдохновилась примером ведения сельского туризма. У себя на родине в деревне под Друскининкаем обустроила агроусадьбу, где ставку сделала на совершенно беспроигрышный вариант – сыр.

Гражина Аугувене замешивает очередной изыск. А параллельно, совсем не тая, рассказывает секреты своих домашних сыров. Говорит, главное соблюдать технологию, но оставлять место фантазии. И точно, эти молочные продукты тому подтверждение.

Гражина Аугувене, хозяйка агроусадьбы (Литва):

Такая плесень, которая теперь на этих сырах – это плесень этого погреба. У другого сыродела в погребе эта плесень будет другая.

Агроусадеб в Литве не так много, спрос на сельский туризм высокий. А ведь поначалу семья занялась этим бизнесом, можно сказать, поневоле.

Гражина Аугувене:

Занялись просто потому, что, когда отдавали молоко государству, они мало нам платили, и нужно было делать что-то с этими нашими 10 коровами. Так вот для того мы и начали перерабатывать.

Гражина признается: она впечатлилась опытом белорусского агротуризма. Побывала в Гродненской области и решила нечто подобное создать и у себя. И не прогадала – от туристов нет отбоя. Увидеть коров, куриц, уток, индюков, лошадей и пони едут литовцы со всей страны.

Лина Шимонене, главный специалист отдела животноводства Министерства сельского хозяйства Литовской Республики:

Они только знают, дети с города, что молоко – это в магазине, а что это корова дает молоко – они этого даже не знают. Так что, наверное, усадьбы и люди, которые в этих усадьбах работают, они очень нужны в Литве. И, конечно, гвоздь программы – гостям собственноручно подоить корову, взбить масло и, самое главное, отведать фирменный сыр.

Галина Буро, СТВ:

Для приготовления этого сыра требуется всего полчаса. Он делается из свежего молока с добавлением двух ингредиентов: соли и тмина. Дегустируем с вареньем. Очень вкусно. Для хозяйки агроусадьба уже стала смыслом жизни. В планах расширяться, а значит, не помешает вновь что-то подсмотреть у соседей.