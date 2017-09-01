Новости Беларуси. К теме туризма. С 1 сентября гостиницы Беларуси смогут передавать данные об иностранцах в МВД через электронную систему. Это мировая практика. Она действует в Чехии, Черногории, Казахстане, Малайзии и других странах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о Едином портале услуг. Ресурс позволит сделать процедуру удобнее. При этом в распоряжении тур-комплексов остаются и другие способы передачи информации, в том числе с помощью автоматизированной системы.