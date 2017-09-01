Новости Беларуси. К теме туризма. С 1 сентября гостиницы Беларуси смогут передавать данные об иностранцах в МВД через электронную систему. Это мировая практика. Она действует в Чехии, Черногории, Казахстане, Малайзии и других странах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Речь идет о Едином портале услуг. Ресурс позволит сделать процедуру удобнее. При этом в распоряжении тур-комплексов остаются и другие способы передачи информации, в том числе с помощью автоматизированной системы.
Алексей Бегун, начальник департамента по гражданству и миграции МВД Республики Беларусь:
Количество пересечений государственных границ достаточно большое, поэтому, конечно, органы внутренних дел с помощью информационных ресурсов пытаются выявлять в таких больших потоках тех иностранных граждан, которые представляют угрозу национальной безопасности Республики Беларусь, охрану общественного порядка. Сейчас происходит тестовая эксплуатация. В течение месяца мы протестируем эту информационную систему, потому что мы впервые реализуем ее на территории государства. С 1 октября мы запустим ее в промышленную эксплуатацию совместно с НЦО.
Гостиницы – в их числе санатории и агроусадьбы – обязаны предоставлять сведения о приезжих гостях органам внутренних дел в течение суток после заезда.