Музеи Гродненской области за 2024-й заработали на экскурсиях 4,5 млн рублей

Туристический интерес к белорусским достопримечательностям остается на высоком уровне. Музеи Гродненской области за прошлый год заработали на экскурсиях 4,5 миллиона рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основной поток гостей пришелся на Старый замок в Гродно, который благодаря, в том числе, финансированию из фонда Президента, возродился, без преувеличения, из руин. Вторым по посещаемости стал Лидский замок. Также в топ вошли Гродненский музей истории религии и музей-усадьба Михаила Клеофаса Огинского в Залесье. Всего за прошлый год эти объекты посетили свыше 700 тысяч человек. Старый королевский замок в областном центре и вовсе бьет рекорды экскурсионной активности. Он принял около 200 тысяч туристов, что значительно превышает расчетную нагрузку залов.

Анна Сбродова, туристка (Россия): Мы приехали из России, остров Сахалин, с другого конца от Беларуси противоположного. Чистая, красивая страна, ухоженная. Отлично, что это все реставрируется, восстанавливается, ее надо почитать, на истории строится будущее.

Юрий Китурко, директор Гродненского историко-археологического музея:

Рекорды последних десятилетий – Старый замок побивает год за годом, как он последние годы работает, после того, как состоялась реконструкция первой очереди. За прошлый год в Старый замок было продано 196 с небольшим тысяч билетов. То есть, почти 200 тысяч, и это значит, что в среднем в день приходит 700-800 людей. На сегодняшний день большинство иностранцев – это граждане Российской Федерации, но встречаются, конечно, люди из Европы, из Прибалтики.

Посмотреть в Старом замке, действительно, есть на что. В ходе масштабной реконструкции появились интерьерные залы, королевская баня и каплица. Следующий этап работ – реставрация сердца объекта – Дворца.