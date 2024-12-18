Головченко: потенциал туристической отрасли Беларуси необходимо реализовать в полную силу

Выставка «Моя Беларусь» – идеальный путеводитель для гостей нашей страны. Двери Беларуси открыты. И этим охотно пользуются жители многих государств. Потенциал туристической отрасли нашей страны необходимо реализовать в полную силу. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время заседания Президиума Совета Министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сфера туризма – одна из основных для привлечения валютных средств. В свою очередь у Беларуси есть свои уникальные возможности и достаточно высокие компетенции. К примеру, оздоровительный туризм. Это направление крайне привлекательно для иностранных гостей. Качество услуг за адекватные цены – вот гарант успеха белорусских санаториев. Но несмотря на это, в целом туристическая отрасль пока не приносит ожидаемого экономического эффекта. Пока на туризм приходится чуть более 2 % ВВП. Задача увеличить долю до пяти.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

В Беларуси есть что посмотреть, есть где провести время, есть где оставить деньги, но не хватает доступной и интересной информации. Практически нет комплексных предложений, ориентированных на отдельные целевые аудитории, прежде всего на молодежь. Работа в этой сфере должна быть, как и любой другой, агрессивной и наступательной в хорошем смысле. Нарекания звучат и в адрес ответственных за инфраструктуру. В правительстве констатировали недостаточный уровень придорожного сервиса. Даже на наиболее востребованных маршрутах таких объектов мало. Вызывает вопросы и организация проживания туристов, особенно в регионах.

Андрей Картун, первый заместитель министра экономики Беларуси:

Сейчас современные туристы, именно иностранные, особенно, например, с КНР, предъявляют определенные требования, начиная от того, что им нужен автобус, не старше пяти лет, заканчивая гостиницами класса не менее четырех звезд или четырех плюс. Поэтому здесь, конечно, тоже важно, если мы собираемся привлекать таких специфических туристов, а потенциал этих туристов огромный с точки зрения оставления денег. Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:

Нам необходимо сконцентрироваться, в том числе на строительстве и на совершенствовании имеющегося фонда гостиничного. Сегодня вопрос возникает о придорожном хорошем качественном сервисе, поэтому это тоже сегодня проблема. И мы сегодня видим, где и куда, созданные по всем направлениям рабочие группы, которые сегодня проводят хорошую инвентаризацию, а учитывая то, что у нас планируется разработка программы уже на следующую пятилетку, мы в эти все вопросы, в эту программу в обязательном порядке заложим.