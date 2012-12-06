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Реставрация Духовно-образовательного центра в историческом центре Минска

06 декабря 2012 07:22
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Новости Минска. Чтобы стиль воссозданных зданий не расходился со старинными эскизами, каждую задумку утверждают экспертные советы. Вернуться к архитектурным истокам проектировщикам помогают страницы истории, которые хоть и в потрёпанных переплётах, но дошли до наших дней. Технология требует  времени, поэтому со сдачей объекта не спешат как  заказчики, так и исполнители. Экскурсию по обновлённым залам можно будет организовать уже  ближайшей весной, сообщили в программе «Большой город» на СТВ.

Каждый миллиметр стен Духовно-образовательного центра, расположенного в исторической части верхнего города, оформляют золотые руки истинных мастеров. Для того чтобы здание соответствовало своему статусу, интерьер разрабатывают специалисты  узкого профиля.

Артём Саликов, стенописец:
Композиции с фигурами, допустим,  Жировицкая Богородица, в храме - там особая роспись, а орнамент как дополнение к основным этим вещам. Они несут какой-то сюжет, явление иконы Жировицкой Богоматери.

Как и много лет назад, просторные залы отделывают мрамором и гранитом. Окна и двери украшают витражи и мозаичные панно. А лепнина и кованые элементы декора будто намекают о времени, которого уже не вернёшь, но которое и не забудешь.        

Борис Костич, главный архитектор проекта Духовно-образовательного центра:
Мы находимся в вестибюле перед трапезными, тут есть два зала трапезных  для преподавателей и для слушателей.  Здесь вот можно увидеть, выполнены уже витражи и фреска, — это Богоматерь Жировицкая.

Борис Костич, главный архитектор проекта Духовно-образовательного центра:
С точки зрения исторической, был выполнен архитектурно - опорный план, и принцип застройки оставлен исторический. Поэтому, видите, очертания зданий — здания невысокие, имеют скатные крыши, ну и сама стилистика архитектурная, объёмо-планировочная,  она продолжает те традиции застройки  центральной  части города Минска, которые были в старые времена.

# Достопримечательности Минска # Достопримечательности Беларуси # Туризм # Фотофакт

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