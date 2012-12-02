Новости Брестской области. В Беловежской пуще уже водят хороводы вокруг ёлки, играют в шишкобол и получают подарки. В поместье белорусского Деда Мороза стартовал новогодний сезон. А предвестником праздника стало возвращение в резиденцию Снегурочки и Матушки Зимы. Долгожданных гостей встречала и наша съёмочная группа.

Традиции встречи новогодних праздников в Беловежской пуще уже 9 лет. И начинается зимняя сказка всегда с возвращения Снегурочки с Северного полюса. Вот и сегодня зимний кортеж у ворот резиденции с хорошим настроением встречали сотни гостей.

Как признался сам пущанский волшебник, он с нетерпением ждал приезда внучки и Матушки Зимы. Ведь у него наступила горячая пора: когда на улице минус, в резиденции — жарко.

Еще только первый зимний день, а в поместье белорусского волшебника уже много гостей. Организованные группы, семьи, друзья... Анастасия Савченко - из Мурманска, где уже давно снежно и холодно, неоднократно собиралась в гости к нашему Деду Морозу.

Анастасия Савченко, турист (Россия):

Было большое желание сюда попасть. Наконец-таки мы приехали. Есть сравнивать с чем. Была в Лапландском заповеднике, тоже у Деда Мороза. Конечно, везде по-своему. Здесь получаешь возможность как-то прикоснуться к сказке.

Игры, хороводы, конкурсы подарки и прогулки по аллее восточного календаря... А еще в сказочном поместье можно прикоснуться к мельнице желаний.

Наталья Мезенцева, турист (Орша):

Много загадали желаний. Чтобы этот момент повторился ещё не раз, потому что мы первый раз здесь. Всё такое сказочное...

Самое же популярное, как здесь говорят, сказочное место - у новогодней красавицы. Эта пущанская ель — самая высокая в Европе, более 40 метров в высоту. Ей около 150 лет. Именно своим преклонным возрастом зелёная красавица и привлекает туристов. Нынче новогодний наряд дерева — это 42 тысячи лампочек, а чтобы поводить хоровод вокруг елки, необходимо, как минимум, человек 20.

Маргарита Кузнецова, турист (Казахстан)

Мы из Казахстана. Город Павлодар есть такой. Сказочно, незабываемо. Конечно, хочется приехать ещё раз.

Чтобы окунуться в волшебную атмосферу, туристы преодолевают сотни и даже тысячи километров. На эти новогодние праздники в резиденции белорусского Деда Мороза ожидают более ста тысяч гостей. Новогодний марафон сюрпризов и подарков открыт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.