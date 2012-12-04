Туристический маршрут по православным святыням Крупского района разработали ученики местной гимназии

Новости Беларуси. Новый туристический маршрут разработали ученики Крупской районной гимназии. В основе – православные святыни района. Цель – ближе познакомить с историей края и ее храмов. Тем более каждая церковь имеет интересное, богатое прошлое.

Сегодня в районе 6 храмов. Экскурсии запланирован на каникулы.

Изначально маршрут был исследовательской работой. Поиски местных школьников оценили специальным дипломом на одной из Международных научных конференций, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сергей Казадоев, ученик ГУО «Крупская районная гимназия»:

Все было известно об этих церквях, просто нужно было поехать и поближе с ними познакомиться. Все о них узнать, о событиях, которые сопровождали эти церкви, сколько им лет.

Ирина Тюхлова, преподаватель ГУО «Крупская районная гимназия»:

Теперь уже каждый ученик нашей гимназии может виртуально побывать в этих церквях. Но мы планируем провести экскурсию на зимних каникулах, чтобы не только познакомились на сайте, а побыли в церкви, поговорили со священниками.