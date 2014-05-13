Минск глазами итальянца. Считает ли сильной команду Беларуси житель Италии?

Новости Беларуси. В чем принципиальное различие между столицей Италии и столицей Беларуси? Итальянец Матео Чей утверждает, что главное – это отсутствие пробок!

Матео Чей, турист (Италия):

Итальянские большие города, как Минск, например, наша столица Рим, гораздо хаотичнее , очень много пробок, огромное количество машин, здесь же, напротив, не у всех есть машина, и мне кажется, что можно жить спокойнее.

Матео поставил перед собой задачу выучить русский язык. И, после долгих раздумий, решил переехать в Минск. За год наш герой не только освоил один из самых трудных языков, но и нашел работу: теперь он преподает итальянский.

Матео Чей, турист (Италия):

Если бы мои друзья приехали в Минск, я бы повел их в центр города посмотреть Старый город, посмотреть парки, в театр или оперу, посмотреть Национальную библиотеку, попробовать настоящую белорусскую кухню.

По мнению Матео, в Минске выбор развлечений столь огромен, что всегда есть чем заняться.

Итальянец считает, что первое впечатление о белорусах обманчиво. Особенно, если общаться с малознакомыми людьми!

Матео Чей, турист (Италия):

Минчане немного отличаются от итальянцев: во-первых они более грубые в случае, если они незнакомы, потом я понял, что, когда минчане становятся твоими друзьями, они очень любезные, они готовы помочь...мне нравятся. Когда я вернусь в Италию, безусловно, мне будет не хватать друзей, с которыми мы познакомились здесь, в Минске, мне будет не хватать также жизни в здесь, которая мне нравится. Мне будет не хватать, что можно не ездить на машине, в Италии я все время на машине, также мне нравится ездить здесь на общественном транспорте, он у вас находятся в очень хорошем состоянии!

Еще Матео уверен, что будет скучать по национальной кухне, особенно по драникам.

Матео Чей, турист (Италия):

Я попробовал почти все блюда белорусской кухни. Белорусская кухня немного тяжелее итальянской, но она вкусная. Особенно мне нравится кушать дома у человека, когда готовят что-нибудь своими руками, без сомнения, это еще вкуснее, чем в ресторане.

Несмотря на то, что в Италии большее внимание уделяют спортивным играм с мячом, Матео и его друзья неплохо разбираются в хоккее – и очень рады, что нынешний чемпионат проходит именно в Минске, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Матео Чей, турист (Италия):

Конечно же, я буду болеть за Италию, я рад и удивлен, что Италию в этом чемпионате, потому что хоккей не очень развит в Италии, у нас развиты футбол, велоспорт, баскетбол, волейбол. Но посмотрим, посмотрим, что сможет Италия. Мне очень любопытно, я жду с нетерпением матч Италии! Я не могу прогнозировать, я знаю, что очень сильные команды Беларуси, Канады, Америки, России.