Чемпионат мира по хоккею в Минске. Какие матчи самые посещаемы и какое блюдо самое любимое у туристов?

Новости Беларуси. Самые посещаемые игры у болельщиков – матчи сборной Беларуси, а самое любимое блюдо – белорусские драники. Ими вдоволь угощают и в фан-зонах. Здесь, что называется, можно получить и хлеба и зрелищ.

Накал страстей нисколько не уступает ледовым площадкам. А в перерыве между играми иностранцы с удовольствием скупают белорусские сувениры и гуляют по Минску, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нормундс Павловски, турист (Латвия):

Всякие игрушки купил. Потом посмотрел, такие вот полотенца понравились. Что-то типа сувениров. Не буду открывать, но очень красивый.

Армондс Рудитис, турист (Латвия):

Тут наливаешь, и тут выпиваешь. Сувенир такой, хороший.

Марика Валден, турист (Финляндия):

Мы все время гуляем. Здания, так много зданий мы еще не видели. Высокие и длинные, таких в Финляндии нет. А еще мне нравятся белорусские блюда. Очень вкусные у вас блины из картошки.