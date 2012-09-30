Легенды города Жодино

Говорим Жодино — подразумеваем БелАз. Сегодня это город тяжелого машиностроения.

Жодино как местечко известен с 1643 года. Основано оно было на реке Плиса Богуславом Радзивиллом. И название поселку дали соответствующее - Богуслав Поле. Но о возникновении Жодино существует несколько легенд, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ.

Одна из них говорит, что во время войны 1812 года французский генерал де Жодинэ отпустил на волю пять пленных солдат русской армии. Они основали на этом месте поселение, и назвали его Жодино - в память о добром генерале.

Другая рассказывает, что когда наполеоновская армия отступала через наш край, много французов было ранено. Одного по имени Жордэн, приютил местный крестьянин. Поправившись, Жордэн полюбил местную девушку и остался здесь навсегда, а поселение стали называть Жодэн, а потом и Жодин.

По третьей версии Жодино начинается с будки путевого обходчика Жодина, который поселился здесь после строительства в 1871 году железной дороги Брест — Москва.

Сегодня Жодино — современный уютный город с населением больше 60 тысяч человек. Кроме того — это один из промышленных центров страны. Его знают во всем мире благодаря Белорусскому автомобильному заводу, который выпускает мощные карьерные самосвалы. Не менее известна и трикотажная фабрика. Также в Жодино располагаются два научно-практических центра Национальной Академии наук.