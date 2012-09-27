В Белом озере в Берёзовском районе Брестской области водятся креветки!

Новости Беларуси. Искусственное озеро Белое в Березовском районе уникально тем, что оно — единственное в Беларуси, где в естественных условиях живёт и размножается почти 30 лет дальневосточная креветка.

Станислав Яцкевич, житель Белоозёрска:

Креветка в основном водится в камнях. Там, где мелкие камни, там креветка сидит. Проще всего ловится сачком или креветницей, маленьким пауком. Можно хлеб подвесить, она на хлеб лезет. Очень много здесь креветки.

Жанна Жуковская, жительница Барановичей:

Мы не первый год здесь ловим. Здесь водятся креветки. И ловили, и варили дома. Похожи на рака.

А начиналось всё в далёкие 80-ые прошлого века. Креветок случайно завезли из Московской области. Так и попали эти ракообразные в водоёмы самого крупного рыбхоза страны. Прижились благодаря тёплой воде в канале, которая прогревается до 30 градусов. Рядом — Берёзовская электростанция. Потому креветке здесь комфортно даже зимой.

Вадим Борушко, мастер по выращиванию ценных пород рыб рыбхоза:

Круглый год её можно ловить. И использовать в пищу. Но промышленного качества или использования в рыбхозах не ведётся. Пробовали ее разводить в садках, но ни к чему это не привело. Остановились на выращивании рыбы.

Местные жители рассказывают: было время, когда креветок было слишком много. Теперь — не тот улов. Чаще используют её всего лишь как наживку для рыбы.

Александр, житель Белоозёрска:

Когда тёплое лето, очень жарко, когда стоишь босиком в воде, креветки даже на ногах чувствуешь. Чем холоднее, тем меньше. А на креветку любая рыба ловится.

Лов речных креветок в Беларуси строго ограничен. Ведь эти ракообразные - прекрасные санитары водоемов. Потому особо нуждаются в охране.

Светлана Зданович, главный специалист Берёзовской инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Лов креветки подпадает под правила любительского рыболовства в РБ, согласно которым устанавливается ежегодный запрет на лов креветки с 1 апреля по 15 июля. А также существуют количественные ограничения - не более 1 кг на человека в сутки.

Специалисты говорят: какой-либо промышленной значимости эта креветка не имеет. Так что пока в Беларуси кроме рыболовов-любителей, ракообразными никто не заинтересовался.