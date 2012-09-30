В Брестской крепости откроют новый экскурсионный маршрут - остров Пограничный

Новости Беларуси. В Бресте планируют открыть историко-культурный комплекс - остров Пограничный в районе знаменитой цитадели. На его территории выявлено около 40 исторических объектов. В перспективе - воссоздание вантовых мостов, открытие музеев воздухоплавания, истории таможни и пограничных войск.

Пока остров закрыт для туристов. На нем ведутся подготовительные работы для создания безопасных прогулочных маршрутов. Но уже через несколько недель Пограничный примет первых посетителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тереспольское укрепление, Западный или Пограничный остров - это территория в 60 гектаров, которая долгое время была зоной закрытой. В июне минувшего года, во время посещения Брестской крепости, президент страны поручил обеспечить доступ на остров туристам, чтобы они могли познакомиться и с этой частью фортификационного комплекса. И вот через считанные недели Пограничный примет первых посетителей. Правда, пока - организованные группы. Новый экскурсионный маршрут включает почти 40 исторических объектов, сохранившихся в первозданном виде.

Александр Коркотадзе, заведующий филиалом «Музей V Форт» мемориального комплекса «Брестская крепость-герой»:

Посетители увидят казарму, каменный флигель начала 20 века постройки. Уникальный кирпичный пороховой погреб 60-х годов 19 века. Каменную трубу, шлюз в бастионном форте. Это законсервированный уголок во времени и пространстве, который интересен будет своим духом истории.

Николай Шайко, ведущий специалист отдела физической культуры, спорта и туризма Брестского горисполкома:

Дальше, конечно, планируется создать многофункциональную инфраструктуру, для того, чтобы туристы могли покушать на солдатском привале. Планируется даже установить аэростат, который будет поднимать туристов на определённую высоту для обзора ландшафта Буга, ландшафта крепости.

В списке объектов - караульный таможенный домик довоенного периода и памятник пограничникам и курсантам школы шаферов Белорусского пограничного округа, которые первыми приняли удар немецко-фашистских войск 22 июня 41 года.

А вот соединял Пограничный остров с цитаделью большой подвесной мост. Это уникальное сооружение планируют восстановить и вернуть ему первозданный облик.

Александр Коркотадзе, заведующий филиалом «Музей V Форт» мемориального комплекса «Брестская крепость-герой»:

Построен ещё в 30-х годах 19 века. Это был крупнейший мост Российской империи на тот момент. Но в 15 году при отступлении русских войск он был серьёзно повреждён, но потом восстановлен сапёрами противника в качестве деревянного. Уже не был висячим мостом. При отступлении немецких войск, мы так предполагаем, в июле 1944 года он был уничтожен. С тех пор не восстанавливался.

Пока же, попасть на Тереспольское укрепление можно по другому частично подвесному мосту, который строится на пограничной заставе. Записаться на экскурсию на остров можно будет уже в ближайшее время. Планы по созданию историко-культурного комплекса к 1000-летию города — амбициозные. Дело лишь за финансированием.