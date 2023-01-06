Легендарные места. Какие достопримечательности в Щорсах нужно обязательно посмотреть туристам?

История под белым покрывалом. Новогодние приключения завершаем в Щорсах. С XV века этими землями владел магнатский род Хрептовичей. Расцвет имения пришелся на XVIII век, когда последний канцлер ВКЛ Иоахим Хрептович построил видный дворцовый комплекс. Мечту хозяина воплотили известные европейские архитекторы: Джузеппе де Сакко, Карло Спампани, Габриэль. Так родилась роскошь с нотками барокко и классицизма. Среди гостей был замечен даже король Станислав Август Понятовский. Вокруг был великолепный парку с каскадными водоемами. Катались на лодках в компании лебедей.

Дмитрий Шавня, хозяин агроусадьбы:

Дворец, к сожалению, был разрушен в Первую мировую войну. В этом дворце находился немецкий штаб, русские снаряды пролетали через парк и разрушили крышу дворца. Но картины с этого дворца и многие предметы остались на сегодня и находятся в Пушкинском музее, там собрана великолепная коллекция голландской живописи. Жили до 1939 года. И сейчас некоторые потомки, которые находятся на этих фотографиях, живут в Италии и во Франции. В первую очередь они жили здесь в летнее время. В зимнее время у них были свои квартиры в Париже, Москве. Здесь было налажено рыбоводство, производили собственные сыры, пенный напиток, хлеб. Продукция славились далеко за пределами Немана. Была своя лесопилка, делали фурманки, колеса, кирпичи и даже маленькие суда. И все благодаря новатору графу Иоахиму. Он достиг небывалого успеха, о котором дважды писал корреспондент «Земледельческой газеты». Дмитрий Шавня:

Он развивал Просвещение на этих землях, считал, что только образование может развивать людей и делать их счастливыми. Хрептович не признавал крепостное право. Если на всей территории Российской империи оно было, здесь его не было. Был чинш. Местным молодым людям после того, как они женились, отдавали наделы земли, они строили там свои дома и могли обрабатывать землю, получать из этого доход и делиться им с Хрептовичем. На то время, XVIII век это был, передовой способ ведения хозяйства. Родился поэт в Сочельник. Как прошло детство Адама Мицкевича – подробности здесь. От летней резиденции сохранилось здание библиотеки. Она насчитывала более 15 тысяч книг на разных языках. Хрептович коллекционировал древние рукописи, географические карты, но не только для себя. Сюда приезжали историки, этнографы, поэты. Адам Мицкевич, например, работал над «Гражиной» и «Конрадом Валленродом». А за порядком следил его друг, библиотекарь Ян Чечот.

Анастасия Макеева, корреспондент:

Это, может, какое-то ритуальное дерево, желания исполняет? Дмитрий Шавня:

В этих украшениях показали прототипы первых новогодних елочных игрушек, потому что люди в Средние века хотели также украсить свой быт. Они брали кожу разноцветную и вырезали лапы диких животных. Вырезали рыб, другие вещи, к которым можно было подойти и загадать желание. И вы тоже можете подойти, загадать желание, обнять этот дуб – и уже тут кому невесту, кому жениха, кому любви. Место легендарное. Рассказывать о нем хозяин может часами. В 2017-м на фундаментах бывшего дома библиотекаря он реконструировал колоритную агроусадьбу. Туристы приезжают вдохнуть чистейшего кислорода, поохотиться в Налибокской пуще и прочувствовать связь с предками. Анастасия Макеева:

Пока все готовят оливье и другие блюда, надо бы вспомнить, что не всегда же 31-го отмечали. Дмитрий Шавня:

Изначально отмечали день зимнего солнцестояния 22 декабря, и в эти дни зажигали ритуальный костер. Одно дерево, которое горело 12 дней. На нем готовили угощения. Это было очень важным этапом круговорота энергии в природе. Треск камина, окна в лес – рождественский мэджик. Уютные интерьеры со старинной мебелью и картинами источают тепло. Но в отличие от музеев к раритету можно прикоснуться и раствориться во времени.

Дмитрий Шавня:

Я очень рад, что люди, когда приезжают, знакомятся с атрибутами, как писались раньше рукописи, как издавались книги, как работала музыка без электричества. И я очень рад, что многие приезжают с домашними питомцами. Это старая традиция – любить лошадей и собак. Если в доме есть собака, значит, есть счастье и радость. Мини-библиотека в честь Мицкевича и Чечота. В ней книги последних владельцев Щорс с описанием уклада и традиций. Галерея трофеев – дань Хрептовичам. Она говорила о состоятельности семьи. Если мелкая шляхта охотилась на птиц и зайцев, то магнаты могли позволить дичь покрупнее.

Дмитрий Шавня:

Эти газеты я частично нашел на чердаке этого дома. Здесь четко показано, что бывшие хозяева усадьбы «Щорсы» и гости Хрептовичей разговаривали и читали газеты на разных языках. Хотелось показать, насколько был разнообразный мир и, с другой стороны, как он не изменился за эти 100 лет. Как праздновали Новый год в 1890 году и желали людям добра, счастья, мира, так и сейчас. А вы знали, что праздновать Новый год с елкой в усадьбах и дворцах начали при Боне Сфорце? Именно эта итальянская принцесса привезла на наши земли замечательную традицию с 1525 года, а это почти на 200 лет раньше, чем Петр I подсмотрел моду в Голландии. Первыми игрушками были марципаны, завернутые в серебряную фольгу. И только в XIX веке немецкие стеклодувы придумали наши любимые шары. Анастасия Макеева:

Интересно, кто первый начал дарить детям подарки? Сейчас мы знаем – Дед Мороз, Снегурочка ходят по квартирам. А что тогда было?