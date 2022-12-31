Куда поехать на новогодние каникулы? Гайд по самым запоминающимся местам Беларуси

Дворцы, лесные массивы, бескрайние озера под белым пуховым платком кажутся магией. Впереди целая неделя зимних каникул. Настраиваем навигатор на приключения.

Ирина Воронович, директор департамента по туризму Министерства спорта и туризма:

Я посоветую такой вид туризма, как спортивный. У нас очень много в этом плане объектов, на которых действительно можно шикарно провести время. Это и Раубичи, где можно покататься на лыжах, и «Стайки». Нельзя забывать город Мозырь, где тоже волшебная, красивая природа.

Волшебный экспресс заказывали? Музей железной дороги в Барановичах – достояние Беларуси. Легендарные локомотивы выстроились, как на парад. Стать пассажиром Российской империи или Советского Союза. Вам и билеты в руки. Что делать туристам в Барановичах? Рассказали о самых крутых развлечениях.

Экологический туризм. Заповедный напев. Нацпарки и заказники оживают в рождественских огнях. Музеи природы. Лесные квесты с мифами. Покатушки на лыжах и даже экстремальный тур «Люди на болоте». С такой программой вы точно не соскучитесь!

Анастасия Подделкова, менеджер по туризму:

В Березинском заповеднике очень классно, дети ездят туда посмотреть зверей. Дед Мороз будет, Снегурочка. Из такого еще будет Снеговик и Леший. Самый топ – это Беловежская пуща. Дети смогут загадать желание у елки, пообщаться с Дедом Морозом. Каждого ребенка будет ждать подарочек от Деда Мороза.

После знакомства с зубрами добро пожаловать в Брест. Долину фонарей. Виктор Петрович Кирисюк один на всю страну. Супергерой для туристов. С 2009 года ежедневно зажигает и гасит керосиновые фонари на Советской.

Старинная форма, часы на цепочке, огниво. Словно волшебник, сошедший со страниц Братьев Гримм. Есть такая традиция, что надо потереть пуговку на мундире, чтобы исполнилось желание, да?

Виктор Кирисюк, фонарщик:

Да, есть такое старинное поверье, человек, который дарит людям свет, он приносит счастье и удачу. Гарантия 100 %.

– Можно воспользоваться?

– Так, проверьте…

– Я думаю, что вы еще приедете загадывать.

И гвоздь новогоднего тура – олени. В Лапландию ехать не придется. Парк животных в Барановичах покоряет соцсети мимимишными кадрами. Запасайтесь полезным кормом, и бэмби, как котята, обеспечат годовалый запас позитива и невероятные кадры.

Яна Лошакевич, специалист по маркетингу и туризму парка животных:

Животные находятся в естественной среде, в волшебном лесу. Они подходят к нашим посетителям, не боятся животные. Это наши лани. Это ежедневная кропотливая работа, чтобы животное тебя узнавало. Мы купили еще недавно у Витебского зоопарка 17 ланей. Они такие оттенка белого, тоже волшебного.