В Беларуси прошёл туристский конкурс «Я познаю Беларусь»

Ей воспевают песни, пишут стихи. Ею гордятся, ее «берегут как зеницу ока». И всё это - о нашей родной и любимой Беларуси. Её красотой восхищаются иностранные туристы. Сама по себе «синеокая» богата историей и культурными традициями, которые и по сей день чтят и развивают Беларусь.

Республиканский туристский конкурс «Познай Беларусь» - тому подтверждение. Более 30 участников в 8 номинациях были награждены в этом году.

Самая масштабная номинация конкурса «Я познаю Беларусь» - участникам необходимо было посетить как можно больше историко-культурных мест Беларуси. И что обязательно: сфотографироваться на их фоне. Что важно: чем больше мест посетишь, тем больше шансов на победу.

Сложной в этой номинации была необходимость сделать фото начиная с октября 2014 года по октябрь нынешнего года.

Озёрные края, уголки нетронутой природы, памятники архитектуры, родные места знаменитых художников, писателей и ученых. Нам, белорусам поистине есть, чем гордиться.