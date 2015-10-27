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В Беларуси прошёл туристский конкурс «Я познаю Беларусь»

27 октября 2015 09:26
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Ей воспевают песни, пишут стихи. Ею гордятся, ее «берегут как зеницу ока». И всё это - о нашей родной и любимой Беларуси. Её красотой восхищаются иностранные туристы. Сама по себе «синеокая» богата историей и культурными традициями, которые и по сей день чтят и развивают Беларусь.

Республиканский туристский конкурс «Познай Беларусь» - тому подтверждение. Более 30 участников в 8 номинациях были награждены в этом году.

Самая масштабная номинация конкурса «Я познаю Беларусь» - участникам необходимо было посетить как можно больше историко-культурных мест Беларуси. И что обязательно: сфотографироваться на их фоне. Что важно: чем больше мест посетишь, тем больше шансов на победу.

Сложной в этой номинации была необходимость сделать фото начиная с октября 2014 года по октябрь нынешнего года.

Озёрные края, уголки нетронутой природы, памятники архитектуры, родные места знаменитых художников, писателей и ученых. Нам, белорусам поистине есть, чем гордиться.

# Туризм # Фотофакт # Достопримечательности Беларуси # Екатерина Воробьева # Анастасия Дубовик

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