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«Борисов-Арена» – прорыв в строительстве белорусских футбольных стадионов

26 октября 2015 14:15
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Когда здание становится символом своего города. Когда хочется посмотреть на него снаружи и зайти внутрь. Когда имена архитекторов и строителей входят в историю. Когда центральный вход хочется назвать не иначе, как парадный подъезд!

Екатерина Забенько, СТВ:
Этот новый архитектурный символ Беларуси сравнивают с космическим кораблем, который приземлился и надолго припарковался среди сосен на окраине Борисова. Кому-то он напоминает летающую тарелку, кому-то – швейцарский сыр, а фасады здания сравнивают с рыбьей чешуей и змеиной кожей. Как белорусский футбол забил гол в мировые архитектурные ворота, расскажем в этом выпуске программы «У парадного подъезда»!

Символично, что «Борисов-Арена», обладательница космических форм, прописалась на улице Гагарина. Для нашей страны это футуристическое здание практически, как полет в космос, – настоящий прорыв в строительстве белорусских футбольных стадионов. 

# Достопримечательности Минской области # Туризм

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