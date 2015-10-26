«Борисов-Арена» – прорыв в строительстве белорусских футбольных стадионов

Когда здание становится символом своего города. Когда хочется посмотреть на него снаружи и зайти внутрь. Когда имена архитекторов и строителей входят в историю. Когда центральный вход хочется назвать не иначе, как парадный подъезд!

Екатерина Забенько, СТВ:

Этот новый архитектурный символ Беларуси сравнивают с космическим кораблем, который приземлился и надолго припарковался среди сосен на окраине Борисова. Кому-то он напоминает летающую тарелку, кому-то – швейцарский сыр, а фасады здания сравнивают с рыбьей чешуей и змеиной кожей. Как белорусский футбол забил гол в мировые архитектурные ворота, расскажем в этом выпуске программы «У парадного подъезда»!

Символично, что «Борисов-Арена», обладательница космических форм, прописалась на улице Гагарина. Для нашей страны это футуристическое здание практически, как полет в космос, – настоящий прорыв в строительстве белорусских футбольных стадионов.