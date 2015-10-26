Музей Великой Отечественной войны в Минске: уникальный архитектурный план, 10 залов и 144 тыс экспонатов

Здание – память. Величественный подарок государства к 70-летию освобождения Беларуси. Лучшее архитектурное произведение 2015 года. Уникальное современное сооружение с богатой историей.

Екатерина Забенько, СТВ:

Один из крупнейших в мире музеев, посвященных тематике Второй мировой и Великой Отечественной войны, где на площади почти в 4 тысячи квадратных метров соседствуют история и современность. Здесь одинаково интересно молодежи и людям старшего поколения. А главное, не стыдно ветеранам. Этот выпуск программы «У парадного подъезда» – о новом здании Музея Великой Отечественной войны.