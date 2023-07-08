«Белавиа» увеличит число рейсов в Москву с 31 июля

Новые возможности для путешествий. С 31 июля «Белавиа» увеличит число рейсов в Москву, а именно в аэропорт Внуково, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самолеты будут курсировать между столицами дважды в день. Согласно расписанию, вылеты из Минска будут осуществляться в 19:50. А уже в 22:05 лайнер ляжет на обратный курс. Напомним, во Внуково наш авиаперевозчик начал летать год назад. Этот аэропорт стал третьим в московском направлении. Также «Белавиа» выполняет рейсы в Домодедово и Шереметьево.