Как поздороваться на полесском диалекте и чем промышляли древние люди на болоте – побывали в туровском музее

Лесные тропинки налились, как яблочко. Колесить осенью – сказка. Улетаем за магией Полесья в старинный Туров. На берегах Припяти все дышит историей, наполнено верой и соком традиций, рассказали в программе «Земля памяти» на СТВ. Анастасия Макеева, корреспондент:

Интерактив для туристов. Они могут себя почувствовать археологами?

Артем Силаев, младший научный сотрудник Туровского краеведческого музея:

Конечно. В каждом секторе спрятан горшок определенного типа.

– Это черная дымленая керамика?

– Была штрихованная керамика и остальные типы.

Музей – всегда отличная идея для знакомства. Официальной датой рождения Турова считают 980-й. Легендарный путь «из варяг в греки». Здесь можно пронестись по всем вехам истории. Центр дреговичей, Туровское княжество и дальше. Археологи нашли немало изюма. Бивни мамонта, рога тура. Дух захватывает!

Артем Силаев:

Добывали огонь примитивным образом. Вот это приспособление, то есть человек поднимал, сюда клал солому, сено, здесь вешался камень. И вот такими круговыми движениями он добывал себе огонь.

Если брать начало нашей эры, то люди согревали себе пищу в таких глинобитных печах. Также эти печи использовались для согревания домов. Здесь не хватает только свода, дымохода, конечно, не было. Дым шел прямо в дом.

Ну, шо? Шагаем в зал этно и переносимся в век XVIII-XIX. Хлебосольное рыболовство, лозоплетение, ткачество, обувное ремесло. Люди на болоте всегда были при деле и обустраивали свой быт, как пчелки.

Артем Силаев:

Это рыболовное приспособление называлось жак. Опускали в воду, и рыба при помощи такой технологии заходила и не выходила. Анастасия Макеева:

Полесье и мед неразделимы. Тут бы Винни-Пух потерялся от счастья.

Артем Силаев:

Наши предки занимались бортничеством. Эта колода, ее вешали на дерево, поднимали, и там внутри жили пчелы и делали мед. А чем отличается колода от борти? Тем, что колоду вешали, а борть выдалбливали прямо в стволе дерева.

– У бортников были и свои приспособления: и лестница, чтобы залезть на дерево, и дымарь, чтобы пчелы не налетели.

– Конечно, у них еще и такие своеобразные костюмы, потому что пчелы дикие. Если почувствуют опасность, будут сразу защищать свое гнездо.

– Как говорится, это какие-то неправильные пчелы. Дикие! Вы посоветуете попробовать лесной мед?

– Конечно. Я вам советую попробовать.

– Залипнете.

Послание в каждом стежке. Вышиванку можно читать как рассказ о человеке. Древо жизни, знаки огня и урожая, красоты и молодости. Все было символично и понятно – такие девочки. Головные уборы замужних женщин – фишка Давид-Городецкого, Туровского строя. Причем с возрастом он становился все толще и толще. Почти подушка! Но чего не сделаешь ради красоты. Дамы наловчились наматывать метры ткани за пару минут. А мы приглашаем в полесскую хатку. Дома были деревянными, с земляным или глиняным полом и низким потолком. Все, чтобы сохранить тепло. Электричества и умных систем тогда не было.

Артем Силаев:

Женщина в зимнее время года, в темное время суток занималась прядением. Было придумано такое изделие, как комин. Здесь клали лучину, подпаливали ее, и получался огонь – вот вам и свет. Девушка без приданого практически не могла выйти замуж. Чем больше приданого, тем легче было выйти замуж.

– И это все она должна была наткать своими руками?

– Да.

– А если не срослось с иголкой и ниткой? Тогда что делали? На хитрости шли?

– Тогда шли на всякие хитрости.

– Заказывали у мастериц и потом: это я сама!

– Конечно.

Все на своем месте. Красный угол с иконами, где читали молитву перед едой. Люлька стационарная и переносная, которую женщины брали в поле. Этакая коляска. И, конечно, бабий кут возле печки. В уголке хозяюшки нет случайных вещей.

Артем Силаев:

Сумка веренька называется. Ее использовали, чтобы в грибы ходить, ягоды. Перед вами горнец – это мера для зерна. Ведро для доения коров, для засаливания огурцов, сала, маслобойка. Венчик, современным языком миксер. Брали – и такими круговыми движениями.

– Пару минут – и блинчики готовы.

Туровский говорок – особенный. Пять томиков словаря или пару недель на Припяти – и, считай, свой. Полесский диалект вобрал в себя польские, украинские, русские и белорусские словечки. Ударение на «О» и первый слог – больно колоритно.

– Гакало – это тот, кто любит поболтать, то есть это почти журналист.

– Можно сказать и так. У нас обычно здороваются «здороу». Если с уважаемым человеком, когда на «вы» обращаетесь, то «здрасьте». Догадаетесь, что такое верч?

– Может, веник какой…

– Это скруток лыка или лозовой коры.