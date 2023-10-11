Откуда взялись туровские кресты и какие чудеса происходят возле них? Экскурсовод назвал шокирующие факты

Туровские кресты – чудо Беларуси, рассказали в программе «Земля памяти» на СТВ. Необъяснимо, но факт! Как они здесь оказались и почему растут из-под земли? На этот счет немало легенд. Якобы в X веке во время крещения Руси из Киева сюда приплыли 12 каменных крестов в честь 12 апостолов. Говорят и то, что Туров крестился за 30 лет до Руси благодаря равноапостольной Ольге. К XII веку здесь было уже 76 храмов и пять монастырей.

Есть версия более реальная, что святые камни могли привозить на драккарах. Так или нет, но тысячи лет они стояли вдоль Припяти, и полешуки им поклонялись. Пока к власти не пришли советы. В 1930-е годы, во время гонений на религию, было приказано утопить и уничтожить. Но сила небес победила.

Валерий Котлерчук, экскурсовод храма в честь святителей Кирилла и Лаврентия Туровских:

Спустя семь лет, из 10 утопленных крестов четыре камня вода подняла. Один крест – мы как раз его здесь видим, он всплыл в 1937 году. Из рассказов местных, по преданию, раб божий Ваня, плывя по водам возле Борисо-Глебского кладбища на лодке, увидел крест на воде. Думал, что с кладбища смыло деревянный. Когда взял в руки, оказалось, что это каменный крест. Он очень сильно испугался, закопал его полностью. В 1956 году, так рассказывают местные жители, видели только одну верхушку, но к нему уже тоже приходили люди. Почему его назвали растущим? Мало кто рассуждает об этом. Дело в том, что он из 28 сантиметров 2004 года стал 35,5 в 2009-м. Когда-то здесь было распятие на этом крестике, все рассосало, и был эпизод, когда здесь молотком разбили основание креста. Все заросло, как рана у человека.

За невероятные исцеления люди приносят дары. Поклониться святому «лекарю» приезжают белорусы и иностранцы. В реестре чудес зафиксировано немало случаев: рождение детей, победа над онкологией, возврат зрения. Книги не хватит, чтобы рассказать обо всех феноменах.

Валерий Котлерчук:

Я вообще видел самое громкое чудо. Привезли женщину на коляске. Подняли эту женщину – ноги тоненькие, тянутся. Раз приложили женщину, второй, а на третий раз она: дочь, я, кажется, чувствую ноги. Я это видел. И она же встала. Мы потом поехали во Всехсвятский, мне ее так было жалко. Я говорю: женщина, сядьте, вам же тяжело. Она говорит: не, сынок, я там полжизни сидела, 17 лет. Вот как к этому относиться? В Евангелии сказано: по вере вашей да будет вам. Если человек не верит, то никакой помощи не бывает.

Еще два креста в 1930-е годы всплыли в местечке Струмень, ближе к центру Турова, и один в деревне Погост. Свидетелей было немало. Мужчины подумали, что они деревянные, но, причалив к берегам, не смогли поднять.

Сегодня один «покровитель» находится возле нового собора Кирилла и Лаврентия, другой – в старинной Всехсвятской церкви. С ними Советы также были беспощадны и приказали стереть с земли. Но люди боялись гнева Бога, сделали вид, немного повредили верхушку и спрятали около Всехсвятского храма. В 1986 году кресты обрели долгожданный покой и вернулись к верующим.