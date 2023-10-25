За что Мозырь называют белорусской Швейцарией? Приехали в город и нашли много интересного для туристов

Вы узнаете его из тысячи! Город на семи холмах c улицами в оврагах, богатейшей историей и полесским характером. За невероятный ландшафт Мозырь называют белорусской Швейцарией, рассказали в программе « Земля памяти » на СТВ. Здесь своя магия. Поехали!

Анастасия Макеева, корреспондент:

Берега красавицы Припяти соединяют три моста, два автомобильных и один железнодорожный, причем это самые длинные мосты в Беларуси. А еще здесь есть уникальный трамвай, который доставляет рабочих на нефтеперерабатывающий завод. Проходит прямо через лес, поэтому можно присесть на хвост и насладиться живописными видами.

– Нигде не видела такого города в Беларуси, где улицы идут прямо в оврагах. Что-то фантастическое.