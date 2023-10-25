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За что Мозырь называют белорусской Швейцарией? Приехали в город и нашли много интересного для туристов

25 октября 2023 13:21
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Вы узнаете его из тысячи! Город на семи холмах c улицами в оврагах, богатейшей историей и полесским характером. За невероятный ландшафт Мозырь называют белорусской Швейцарией, рассказали в программе «Земля памяти» на СТВ. Здесь своя магия. Поехали!

За что Мозырь называют белорусской Швейцарией? Приехали в город и нашли много интересного для туристов-1

Анастасия Макеева, корреспондент:
Берега красавицы Припяти соединяют три моста, два автомобильных и один железнодорожный, причем это самые длинные мосты в Беларуси. А еще здесь есть уникальный трамвай, который доставляет рабочих на нефтеперерабатывающий завод. Проходит прямо через лес, поэтому можно присесть на хвост и насладиться живописными видами.

Нигде не видела такого города в Беларуси, где улицы идут прямо в оврагах. Что-то фантастическое.

За что Мозырь называют белорусской Швейцарией? Приехали в город и нашли много интересного для туристов-4

Виталина Сайфутдинова, старший научный сотрудник Мозырского объединенного краеведческого музея:
Да, особенностью уличной трассировки древнего Мозыря было то, что расположенный на холме детинец был окружен глубокими оврагами. И долгое время застройка города шла по дну оврагов и вдоль реки. Самый глубокий и широкий овраг – тот, по которому мы сейчас идем. Называется сейчас улица Ленинская. Когда-то она называлась Свидовская и некоторое время – Покровская. Здесь жили самые богатые мозыряне, и до сих пор сохранились некоторые дома. Даже один дом сохранился с XVIII века.

За что Мозырь называют белорусской Швейцарией? Приехали в город и нашли много интересного для туристов-7

Центральная Ленинская – живая энциклопедия архитектуры. Классицизм соседствует с модерном, конструктивизмом и советской неоклассикой. Вдохновение на каждом шагу. Устройте променад, насладитесь местными десертами и обязательно посетите драмтеатр имени Мележа. Порция прекрасного сделает ваше путешествие.

Как привлечь богатого жениха и защитить урожай от нечистой силы? Про особые обряды мозырян рассказали в музее (читайте здесь).

# Туризм # Туризм # Анастасия Макеева # Виталина Сайфутдинова # Фотофакт

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