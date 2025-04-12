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Ретейлеры в России начали снижать цены в связи с укреплением рубля

12 апреля 2025 09:40
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Ретейлеры на территории РФ снижают стоимость товаров на фоне укрепления курса рубля, пишет ТАСС.

Ретейлеры в России начали снижать цены в связи с укреплением рубля-1

Фото: Pinterest

Представители ЦУМ информировали покупателей о том, что цены снижены на 12%. Причиной называется укрепление курса рубля.

Объединенная компания Wildberries и Russ сообщает, что фиксируется снижение стоимости смартфонов брендов Китая с одновременным ростом их продаж. Хотя на ценообразование в интернет-магазине влияет продавец, однако стоит отметить, что изменение курсов валют в значительной степени воздействует именно на электронику, рассказали представители пресс-службы.

# Международная политика # Интернет-магазины

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