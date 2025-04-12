Ретейлеры в России начали снижать цены в связи с укреплением рубля

Представители ЦУМ информировали покупателей о том, что цены снижены на 12%. Причиной называется укрепление курса рубля.

Объединенная компания Wildberries и Russ сообщает, что фиксируется снижение стоимости смартфонов брендов Китая с одновременным ростом их продаж. Хотя на ценообразование в интернет-магазине влияет продавец, однако стоит отметить, что изменение курсов валют в значительной степени воздействует именно на электронику, рассказали представители пресс-службы.