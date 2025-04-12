Симоньян отреагировала на санкции Киева против RT и «России сегодня»

По словам главного редактора международной медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргариты Симоньян, ее коллеги передают благодарность Владимиру Зеленскому за повод посмеяться от души. Об этом пишет РИА Новости.
По словам главного редактора международной медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргариты Симоньян, ее коллеги передают благодарность Владимиру Зеленскому за повод посмеяться от души. Об этом пишет РИА Новости.
Фото: Pinterest
Причиной подобных комментариев Симонян выступили санкционные ограничения Киева, направленные на сотрудников телеканала и агентства Sputnik. «Отменяют путевки в санаторий Львова», – заметила журналист.