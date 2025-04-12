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Симоньян отреагировала на санкции Киева против RT и «России сегодня»

12 апреля 2025 08:45
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По словам главного редактора международной медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргариты Симоньян, ее коллеги передают благодарность Владимиру Зеленскому за повод посмеяться от души. Об этом пишет РИА Новости.

Симоньян отреагировала на санкции Киева против RT и «России сегодня»-1

Фото: Pinterest

Причиной подобных комментариев Симонян выступили санкционные ограничения Киева, направленные на сотрудников телеканала и агентства Sputnik. «Отменяют путевки в санаторий Львова», – заметила журналист.

# Международная политика # Владимир Зеленский

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