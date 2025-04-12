Эстонские военные задержала танкер, который следовал в российский порт Усть-Луга

Эстония задержала танкер Kiwala, предположительно, следовавший в порт Усть-Луга в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на Postimees.
Эстония задержала танкер Kiwala, предположительно, следовавший в порт Усть-Луга в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на Postimees.
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Танкер задержан рядом с островом Аэгна в заливе Мууга, говорится в публикации эстонской газеты. По словам командующего ВМС коммодора Иво Вярка, целью задержания является осуществление процедуры проверки документов, также проверке подлежит юридическоий статус судна.
Вблизи танкера размещены корабли ВМС Эстонии, отмечает автор.