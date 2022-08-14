Из России в Беларусь теперь ходит поезд «Белорусский вояж». Что говорят туристы?

Новости Беларуси. В Гродно отмечают небывалый за последнее время туристический бум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Гостиницы и санатории переполнены, а из России запущен спецпоезд под названием «Белорусский вояж» с остановкой в городе на Немане.

Формат поезда – «отель на колесах». Туристический состав повышенной комфортности с душевыми кабинами и кондиционером теперь каждые выходные курсирует по двум маршрутам на выбор: Москва – Гродно – Минск или Москва – Брест – Минск. Основная идея проекта – полное экскурсионное сопровождение российских отдыхающих как в пути, так и во время прогулок по белорусским городам. В Гродно – обзорная экскурсия по старинному центру, посещение старого королевского замка, органный концерт в Лютеранской кирхе. Также по просьбам туристов, в программу включили посещение магазинов с белорусскими товарами. Их качество и доступные цены многие россияне уже давно оценили.

Ирина Леонтьева, туристка (Россия):

Мы наслышаны, что у вас тут все и красиво, и все богато, и очень красивые места есть. И как наслышана, хорошие продукты, очень хочется с ними познакомится, с косметикой. С удовольствием едем, хотим вот именно посмотреть, и всем своим татарстанцам, и в Казани, и всем с удовольствием вот просто подсказать, что такой город, что такая страна есть. Что она такая миролюбивая, и что она с нами такая, знаете, честная страна. Ну, и ваш Президент, мы от него, конечно, в большом восторге.

Дарья Строганова, туристка (Россия):

Замки, много слышали позитивных отзывов. Говорят, что очень чистые города, что очень гостеприимно. Вот хотим тоже убедиться на своем примере.