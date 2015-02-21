Деревня Полыковичи: здесь есть святой источник

Деревня Полыковичи. Находится деревня в Могилевском районе, Могилевской области, бывшее ВКЛ, сегодня — Республика Беларусь.

Деревня Полыковичи находится на берегу Днепра.

Первые люди поселились здесь еще до нашей эры, а в летописи Полыковичи попали в 1501 году нашей эры. На то время эта деревня называлась не Полыковичи, а Полуйковичи. От слова полуйка — так когда-то называли жменю вытертого льна. Возможно, здесь когда-то возле Днепра и раздавали людям лен, поэтому и называли это место Полуйковичи.

В 1522 году село Полыковичи было во владении Могилевского старосты Станислава Кезгайлы. Где-то в середине 16 века Полыковичи стали собственностью государства.

Где-то в 17 веке Полыковичи стали принадлежать князю Казимиру Синицкому, который в деревне построил очень красивый дворец, но до сегодняшнего дня, к сожалению, он не сохранился.

После первого раздела Речи Посполитой Полыковичи вошли в состав Российской империи. В начале 19 века Полыковичи были частной собственностью генерал-майора Ивана Римского-Корсака. Он, говорят, сделал очень богоугодное дело — он благоустроил местный святой родник.

Полыковичи с давних времен славились своим святым родником. Родник называется Пятницкий — назван источник в честь святой Параскевы Пятницы. Возле родника всегда стояла часовня, но в советское время здесь все было уничтожено. Когда прошли те страшные времена, то местные жители начали собирать деньги на строительство часовни. Деньги на ее строительство дал немец. И в 2000 году часовня была построена. Освятили ее в честь святой Параскевы Пятницы.

В 19 веке было проведено исследование родника в Полыковичах. Выяснилось, что это самая чистая вода в окрестности и в ней содержится много полезных элементов.

Церковь возле родника когда-то стояла деревянная. И в 1970 году привезли мощи Параскевы Пятницы. Но в 1930-х годах в советское время церковь была закрыта, тогда батюшка был убит какими-то бандитами. На его теле насчитали 17 ножевых ран. Когда началась война в 1941 году, то люди отстроили эту деревянную церковь, отремонтировали ее, принесли иконы. Всю войну в этой церкви шли богослужения. После войны церковь не закрывали. В 1970 году здесь случился пожар и церковь сгорела. Виноватым сделали местного кочегара, а как на самом деле было, никто не знает. А новенькую каменную церковь построили в 2012 году. Церковь освятили в честь Святой Троицы.

Под конец 19 века в Полыковичах проживало около 1 000 жителей. Здесь был центр волости.