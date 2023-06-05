В Беларуси стартовала туристическая акция «Вандруй. Адчуй. Натхняйся»

Новости Беларуси. Попасть на экскурсию по самым живописным уголкам нашей страны или попробовать блюда с вековой историей совершенно бесплатно. Такая возможность сегодня есть у каждого белоруса. Республиканская акция «Вандруй. Адчуй. Натхняйся» открывает новые горизонты для путешествий по родному краю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Второй год подряд она объединяет объекты отечественной туриндустрии. 5 июня свои двери для гостей распахнули агроэкоусадьбы, санатории, здравницы, рестораны, заповедники. В программе варианты отдыха на любой вкус: экскурсии, квесты, дегустации, мастер-классы и многое другое. Можно отправиться в Мозырский район на обзорную экскурсию по санаторию и отведать целебной минеральной воды. Узнать секреты росписи, обработки древесины и керамики в Мирском государственном колледже. Или совершить путешествие в прошлое, не выезжая за пределы Минска. В Лошицком парке посетителей познакомят с историей усадьбы и местными легендами.

Василий Сидорович, ведущий научный сотрудник филиала «Музей «Лошицкая усадьба»:

Лошицкая усадьба – один из немногих в Беларуси музеев усадебного быта. Такая первая черта уникальности. Черта уникальности № 2 – это единственная в Минске воссозданная усадьба под конец XIX столетия. Благодаря таким проектам мы можем познакомить как можно более широкий круг наших гостей с историко-культурным наследием Беларуси, с историей Лошицкой усадьбы, таким образом приобщить наших гостей к тому, чем всем нам стоит гордиться – к нашей культуре, нашей истории.

Дмитрий Морозов, директор Национального агентства по туризму:

В этом году акция собрала 907 заявок на участие от самых разных субъектов туристической индустрии нашей страны. Цель этой акции – популяризация внутреннего туризма в Республике Беларусь, чтобы можно было посетить те объекты, которые, может быть, в обычном режиме не найти предложения по сборной экскурсии туда. А здесь – пожалуйста – к вашему выбору такая палитра широкая.