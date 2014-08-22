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Г.п. Оболь (Шумилинский район, Витебская область)

22 августа 2014 09:52
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Городской поселок Оболь. Находится Оболь в Шумилинском районе, Витебской области, бывшее ВКЛ, сегодня — Республика Беларусь.

В старобелорусском языке слово оболь обозначало полностью, все без остатка.

Оболь в летописях упоминается еще в 16 веке, тогда Оболь входила в состав Полоцкого воеводства.

В 1843 году в деревне была построена деревянная церковь, а в 1907 году к той церкви была пристроена и колокольня, которая, к сожалению, до наших дней не сохранилась. Позже местные жители под церковь приспособили обычную хату. Освятили эту церковь в честь святого Онуфрия. На сегодняшний день напротив церкви строится и новая православная церковь.

Паны, которым принадлежала Оболь,  в начале 19 века начали строительство дворца. На первом этаже этого дворца была библиотека. В фондах этой библиотеки находился Статут ВКЛ. Во дворце был очень красивый паркетный пол. Он был сделан по индивидуальному заказу панов из разных пород  деревьев. В каждой комнате дворца на паркете был разный рисунок. На втором этаже дворца было много комнат. Одна называлась канарейковая. В ней разводили канареек, после там разводили розы.   

После Второй мировой войны во дворце был детский дом, позже там сделали местную школу, потом в нем было общежитие. Еще 15 лет назад этот дворец был целый, в нем жили люди.

# Достопримечательности Витебской области # Достопримечательности Беларуси # Туризм # Фотофакт # Юрий Жигамонт

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