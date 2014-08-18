Водохранилище на Немане в Гродненской области. Почему 2 года из него не могут сделать туристический объект?

Новости Беларуси. За два года водохранилище на Немане в 40 км так и не стало привлекательным туристическим объектом. Во время строительства ГЭС озвучивались планы открытия на уникальном водоеме домов отдыха, отелей и не только. Однако сегодня там нет даже оборудованных пляжей, а купание строго запрещено.

Хозяин агроусадьбы Иван Герасименя свое дело открыл еще четыре года назад. Говорит, начинал работать с дальним прицелом. После строительства Гродненской ГЭС на Немане должно было появиться большое водохранилище. Планировал построить пирс, закупить лодки и катамараны, чтобы сделать отдых разнообразным. Даже ступеньки к водоему соорудил.

Однако большая вода вот уже два года как появилась, а бизнес не развивается. Нет инфраструктуры. Пока вдоль берега построили лишь гравейку, но при этом запретили купаться.

Иван Герасименя, хозяин агроусадьбы:

Нашим постояльцем спуститься можно, но надо дорогу перейти. Обращались к властям хотя бы скорость ограничить, потому что отрезанными от воды получились две большие деревни. Это Квасовка и Свислочь. У нас была река, где можно было искупаться, был хороший вход в воду. На данный момент это все дикое.

Несбывшимися оказались надежды многих местных жителей. Водохранилище длинною больше 40 километров всего в 20 минутах езды от областного центра оказалось никому не нужным. Никаких зон отдыха, санаториев, даже обычных обустроенных пляжей здесь так и не оборудовали. Хотя гродненцы, особенно в жаркие дни, приезжали сюда тысячами.

Наталья Синявская:

Хотели бы приехать и увидеть более оборудованное место пляжное, чтобы стояли беседки там для отдыхающих, скамейки.

Такой дикий отдых таит в себе немало проблем. Дно у берега не обследовано, велика вероятность получить травму. А ведь спасательных постов в округе нет. Да и экология возле воды не самая лучшая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стихийные пляжи на берегах водохранилища возникают спонтанно. Люди сами определяют места, где можно искупаться. Минусы такого отдыха очевидны: здесь нет кабинок для переодевания, туалетов или даже элементарных баков для сбора мусора. Поэтому после выходных на берегу остаются свалки.

Выигрывают от такого положения дел на водохранилище только рыбаки. Рыбы здесь много, ловить можно в любое время года. А запрет на купание не позволяет отдыхающим распугивать возможный улов.

Александр Жуковский:

Здесь отлично и с лодки, и с берега. В каждый сезон тут по-разному берет. В принципе, круглый год. И зимой хорошо, и летом, весной много ездят.

Изменится ли ситуация в ближайшее время, сказать сложно. О каком порядке можно говорить, когда даже не понятно в чьей зоне ответственности находится водохранилище. Районные чиновники кивают в сторону ГЭС, мол, они должны были все обустроить. Энергетики же отвечают, что они в ответе только за станцию. При этом от встречи со съемочной группой СТВ и те, и другие отказались.

В такой ситуации даже инвестору, который и хотел бы вкладывать деньги в инфраструктуру водоема, пока работать не с кем.