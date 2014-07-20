Государственный ландшафтный заказник «Селява»: почему здесь лучше, чем на море?

Новости Беларуси. Озеро Селява - одно из крупнейших водоемов на северо-востоке Беларуси. Расположено на территории Крупского района. 1,5 тысячи гектаров озерной глади находятся под защитой государства. Республиканский ландшафтный заказник создан здесь в 1993 году. За сохранностью в естественном состоянии уникального природного комплекса с популяциями редких и исчезающих видов растений и животных следят экологи и природоохранные службы.

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