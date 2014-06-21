Деревня Ляховцы (Малоритский район, Брестская область, Республика Беларусь)

Деревня Ляховцы находится в Малоритском районе, Брестской области. Бывшее ВКЛ, сегодня — Республика Беларусь.

Ляхи — историческое название поляков. Наверное, когда-то сюда пришли поляки, которым дали политическое убежище, тогда они и назвали это поселение Ляховцы.

Самое первое письменное упоминание про Ляховцы и ее жителей относится к 1546 году. В то время эта деревня была центром Ляховецкого войтовства, которое занимало большую часть территории сегодняшнего Малоритского района.

В середине 16 века в д. Ляховцы было только 26 дворов, в которых проживали 53 семьи.

Позже деревня упоминается в 1575 году. Это была государственная собственность. Ляховецкой церкви был выделен фундуш.

Есть сведения, что церковь в деревне появилась еще в 11 веке. Сначала в деревне были временные помещения для богослужений, а в 1000 году в деревне начали строительство христианской церкови. Строили церковь 10 лет. Церковь была построена в 1010 году.

В 1010 году через деревню проходил водный путь, которым и прибыли в деревню первые христианские миссионеры. Им так понравилась деревня, что Волынский епископ Стефан Второй основал в Ляховцах одну из первых христианских церквей в Беларуси.

В деревне и сегодня сохранилась старинная деревянная церковь Рождества Пресвятой Богородицы, которая была построена как униатская в 1713 году.

Когда начинали строить церковь, то первых камнях, которые были заложены, писали имя, кто освятил это место и год закладки. Один из таких камней был найден при ремонте церкви. На камне был указан год — 1010.

В 1755 году землю в Ляховцах получил от королей шляхтич Лобачевский. Привилеи на эти землю ему выписал великий князь ВКЛ Август III. Именно при нем Речь Посполитая и развалилась. Он страну довел до полной анархии, тогда делали, что хотели. К. Маркс писал: вознесение на трон Речи Посполитой Августа II (отец Августа III) было событием, от которого в Речи Посполитой началось господство русских придворных.

После третьего раздела Речи Посполитой Ляховцы вошли в состав Российской империи. В 1835 году на кладбище в деревне была построена деревянная церковь. Ее освятили в честь св. Николая. Эта церковь является памятником деревянного зодчества.

В Ляховичах есть традиция: ставить на кладбище высокие кресты. Это делают для того, чтобы когда крест в земле подгниет, то этот гнилой низ обрезать и крест опустить. Так крест опускали до самого низа, а потом вместо него ставили новый высокий крест. На кресте всегда пишут имя, фамилию и годы жизни. Сегодня, когда уже ставят памятники, эта традиция с крестами отходит.

В 1860 годах в деревне поживало 529 человек.

Под конец19 века Ляховцы было селом в Молоритской волости, где в то время было 2 церкви, корчма, народное училище. В 1921 года по 1939 год Ляховцы была в составе Польши. В то время в деревне уже проживало больше 1000 жителей.